ऐसे हटाएं सिगरेट और गुटखे से दांतों पर पड़े पीले निशान!

हर कोई चाहता है कि उसके दांत चमकदार और सफेद हो, लेकिन सिगरेट पीने या तंबाकू खाने से दांतों में पीले पन की शिकायत होना शुरू हो जाती है और उनके लिए दांतों को सफेद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओरल सफाई और कुछ घरेलू उपायों से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। ओरल सफाई का मतलब है कि मुंह की पूरी सफाई करना, जिसमें दो बार ब्रश करना, माउथ वॉश और दिन में एक बार फ्लास करना होता है, जिससे आपके दांत सफेद बने रहते हैं। दांतों की सफाई रखने के साथ साथ आप कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं, जिससे आपके दांत सफेद बने रह सकते हैं।

बेकिंग सोडा है कारगर- दांत साफ करने के लिए एक मिनट तक बेकिंग सोडा से दांत साफ करें और इसके लिए पहले बेकिंग सोडे में थोड़ा पानी मिला लें। एक-दो हफ्ते तक ऐसा करने पर आपको खुद ही इसका फर्क महसूस होने लगेगा। उसके बाद इसे करना कम कर दें।

केले और संतरे के छिलके का करें इस्तेमाल- आप केले और संतरे के छिलके से भी अपने दांत साफ कर सकते हैं। इसके लिए केले या संतरे के छिलके के अंदर वाली साइड को दांतों पर रगड़ें और 10 मिनट बाद दांतों को ब्रश कर लें। इसमें मौजूद पौटेशियम और ब्रोमाइन आपके दांतों को साफ करने में मदद करता है।

नमक से दांत साफ करें- आपने विज्ञापनों में भी देखा होगा कि उसमें टूथपेस्ट में नमक होने की बात कही जाती है। इससे ना सिर्फ दांत साफ होते हैं बल्कि आपके मसूड़े भी मजबूत होते हैं और दांत में दर्द आदि दिक्कतें भी दूर हो जाती है।

अंडा भी है कारगर- आप आमलेट बनाते वक्त अंडे के छिलकों को फेंक देते होंगे, लेकिन यह आपके दांतों को साफ करने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। अंडे के छिलकों में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और 27 अन्य मिनरल्स होते हैं जो कि आपके दातों को साफ करने में आपकी मदद करते हैं।

First Published on March 3, 2017 10:04 am