अगर पांव में मोच आ जाए तो इन तरीकों से घर बैठे पाएं दर्द से निजात!

कई बार दौड़ते समय या चलते समय पांव में मोच आ जाती है यानि नीचे से आपका पांव मुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके काफी दर्द होता है। मोच आने पर इतना दर्द होता है कि आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं। आज हम आपको मोच सही करने के वो तरीके बता रहे हैं जिन्हें आप अपने घर पर ही आजमा सकते हैं और अपनी मोच को बिना दर्द के ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं मोच ठीक करने के वो आसान तरीके।

बर्फ का सेंक करें- कई बार पांव की तरह हाथ में भी मोच आ जाती है, ऐसा होने पर जहां भी मोच आ गई है वहां बर्फ का सेंक करें। इसके लिए थोड़ी सी बर्फ एक कपड़े में बांधकर सूजन वाली जगह पर लगाएं, जिससे कि आपका खून सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और आपका दर्द धीरे-धीरे कम होने लग जाता है।

इस तरह लगाएं सरसों का तेल- बता दें कि सरसों और हल्दी का एन्टी-इन्फ्लैमटोरी और एन्टी-फंगल गुण सूजन और घाव को ठीक होने में मदद करता है। अगर आपके मोच वक्त स्किन पर भी चोट आ जाती है तो वो इससे ठीक हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में पांच-छ चम्मच सरसों का तेल लें। उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाऊडर या कच्चा हल्दी का पेस्ट लें और चार-पांच लहसुन की फांक पीसकर डालने के बाद धीमी आंच में कुछ देर रखें। उसके बाद मोच पर धीरे-धीरे इस तेल से मसाज करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही आराम मिलने लगेगा।

हल्दी और चूने का करें इस्तेमाल- जब पांव में या हाथ में मोच आ जाए तो एक एक कटोरी या छोटे पैन में दो चम्मच हल्दी और एक चम्मच चूना लें। फिर उसको अच्छी तरह से फेंटकर धीमी आंच में एक-दो मिनट रखने के बाद उतार दें और गुनगुना गर्म अवस्था में मोच वाले जगह पर लगाएं। जब तक न सूखे निकालें नहीं, सूखने के बाद गुनगुने गर्म पानी से धो लें। आपको कुछ देर में आराम मिलने लगेगा।

First Published on December 29, 2016 11:04 am