क्या आप भी ‘हेल्दी’ समझकर खा रहे हैं ये चीजें, हो सकती है नुकसानदायक

कई बार हम किसी के कहने पर या अनजाने में कुछ चीजों को फायदेमंद मानते हुए खाते रहते हैं, लेकिन वो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती है या उसके नकारात्मक प्रभाव भी ज्यादा होते हैं। इसलिए आज हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अच्छी चीजे समझकर खाते हैं, लेकिन वो आपकी सेहत पर हानिकारक प्रभाव भी डाल सकती है।

मल्टीग्रेन ब्रेड- आजकल जिम जाने वाले लोग या वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोग मल्टी ग्रेन ब्रेड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मानते हैं कि ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। अगर आप भी इस ब्रैड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बता दें कि इसे रिफाइंड अनाजों से बनाया जाता है और इनमें फाइबर की मात्रा काफी कम होती है। इसके प्रयोग करते रहने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है और हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है।

बेक्ड बीन्स- बीन्स सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते है लेकिन इसके अधिक इस्तेमाल से या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह नुकसानदायक भी हो सकती है। बताया जाता है कि बेक्ड बीन्स और पींटो बीन्स के अलावा इसकी रेसिपी में प्रयोग होने वाली चीजों से बेवजह कैलोरीज बढ़ती हैं। इसलिए पींटो बींस को बतौर सलाद ही खाया जाना ठीक है।

ब्रान मफिन्स- इस तरह के डिश खाने में तो लाजवाब होते हैं लेकिन इसमें चीनी की मात्रा अधिक होने के कारण पाचन क्रिया धीरे-धीरे खराब होने लगती है। एक शोध के अनुसार बेक्ड मील से स्किन में सूजन आ जाती है और मुहांसे भी होते हैं। अगर आप भी मुहांसों से बचकर रहना चाहते हैं तो इससे दूर रहें।

केले की चिप्स- सेहतमंद होने के लिए सभी केले का उपयोग करते है लेकिन केले की चिप्स केले से ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है। एक केले में हमें फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी के अलावा फैट भी मिलता है, लेकिन केले के चिप्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। बल्कि तेल से तला हुआ होने की वजह से यह नुकसान ही पहुंचाता है।

First Published on January 31, 2017 10:04 am