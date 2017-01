आपकी सेहत के लिए काफी लाभदायक है हींग, जानिए- ये चौंकाने वाले फायदे

आपने देखा होगा कि सब्जियों या कई अन्य डिश में हींग डाली जाती है। यह हींग स्वाद बढ़ाने के लिए डाली जाती है, लेकिन आपके खाने का स्वाद बढ़ाने वाली यह हींग आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह पेट संबंधी और अन्य बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। तो आइए जानते हैं हींग खाने के क्या क्या फायदे हैं और हमें क्यों हींग का सेवन करना चाहिए।

पेट की कई दिक्कतें होती हैं दूर- हींग में एंटी-इनफ्लेमटरी और एंटी ऑक्सीडेंट्स तत्व होते हैं जो कि खराब-पेट, एसिडिटी, पेट के कीड़े, इरीटेबल बोवेल सिंड्रोम आदि समस्याओं में राहत पहुंचाते हैं। कई सालों से अपच और पेट की अन्य समस्याओं के लिए हींग का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सांस संबंधी समस्याएं के लिए सहायक- हींग प्राकृतिक रूप से बलगम को दूर करके छाती के कंजेस्शन को ठीक करता है। यह एक शक्तिशाली श्वसन उत्तेजक है। इसे शहद, अदरक के साथ मिलाकर खाने से खांसी व ब्रोंकाइटिस की समस्या में आराम मिलता है।

हाई ब्लड प्रेशर के लिए लाभदायक- हींग में कोमरिन्स नाम का एक तत्व होता है जो खून को पतला करके ब्लड फ्लो बढ़ाता है। इसकी वजह से खून के थक्के भी नहीं जमते। इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और शरीर में ट्राइग्लिसराइड घटता है, जिनकी वजह से हाइपरटेंशन से बचाव होता है।

त्वचा की समस्याएं होती है दूर- हींग में उच्च मात्रा में एंटी-इनफ्लैमोटरी तत्व होते हैं जिसकी वजह से इसे स्किन केयर उत्पादों में मिलाया जाता है। ये त्वचा की जलन और कॉर्न्स जैसी समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखती है। त्वचा पर लगाने पर हींग अपना ठंडा प्रभाव दिखाती है और साथ ही त्वचा की समस्याओं के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया का भी सफाया करती है।

दर्द के लिए फायदेमंद- हींग में एंटीऑक्सीडेंट्स और दर्द निवारक तत्व मौजूद होते हैं, जो आपको दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। दर्द होने पर एक गिलास गर्म पानी में एक चुटकी हींग मिलाकर पी लें। दांत के दर्द में हींग और नींबू के रस का पेस्ट बनाकर लगाएं।

First Published on January 2, 2017 11:08 am