ये हैं खाना खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने के बड़े नुकसान!

कई लोगों को खाना खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत होती है, शायद आपको भी ऐसी ही आदत हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो ऐसा करना बंद कर दें क्योंकि इससे कैलोरी बढ़ने के साथ कई और दिक्कतें भी हो सकती है। आइए जानते हैं खाना खाने के साथ सॉफ्ट ड्र्रिंक्स पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं।

शुगर बढ़ने का खतरा- जब आप खाना खाते हैं तो आप खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य पोषक तत्वों का सेवन करते रहते हैं, लेकिन जब आप इसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ड्रिंक की शुगर भी आपके शरीर में जाती है और आपके शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए खाने से साथ ये ना लें।

हड्डियों पर पड़ता है असर- ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स में काफी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा बढ़ने पर आपके शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में दिक्कत होती है। जिससे कि आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है।

बॉडी के डीहाइड्रेट होने का खतरा बढ़ता है- सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के बाद सादा पानी या हेल्दी ड्रिंक पीने के चांस कम हो जाता है। इस वजह से आपके शरीर को जो इलेक्ट्रोलाइट, आवश्यक विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं, आप उसे वो नहीं दे पाते। साथ ही, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन आपकी बॉडी को डीहाइड्रेट करता है।

वहीं मुंबई के यूरो-आंकलोजिकल और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर अनूप रमानी के अनुसार, इस तरह की ड्रिंक्स में एसिडिक सामग्री अधिक होती है जबकि यूरिन प्रकृति में एल्कालाइन (क्षारीय) होता है। बता दें कि अगर आप एसिडिक लिक्विड यानि सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो यह आपके सिस्टम में 36 घंटे के लिए रुक जाता है, जो आपके पेशाब रचना को अम्लीय से क्षारीय में बदलने के लिए काफी है। इसलिए अगर आप एक दिन में छह से सात केन कोल्ड ड्रिंक के पीते हैं, तो इससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। इस तरह की ड्रिंक्स पीने वाले किशोर और युवाओं को कम उम्र में ही किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है।

First Published on December 29, 2016 11:29 am