खांसी में आप भी तो नहीं करते ये काम, हो सकती है बड़ी समस्या!

बदलते मौसम में या सर्दी में खांसी होना आम बात है, लेकिन अगर खांसी का सही वक्त पर इलाज कर दिया जाए तो बड़ी दिक्कत होने से बचा जा सकता है। अगर खांसी होने पर आप कुछ बातों को ध्यान रखें तो आप खांसी को बढ़ने से रोक सकते हैं और खांसी आसानी से खत्म हो सकती है। आइए जानते हैं खांसी के वक्त कौन-कौनसे काम नहीं करने चाहिए।

कोल्ड फूड्स से दूर रहें- अब आप खांसी के दौरान कोल्ड फूड्स जैसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक खांसी को बढ़ाने का काम करते हैं। दरअसल ठंडे फूड्स खाने से सांस संबंधी जगह शुष्क हो जाती है और स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे खांसी के बढ़ जाने का खतरा बन जाता है।

रात को ना खाएं ज्यादा खाना- कई लोगों को पेट संबंधी बीमारी होती है और रात को ज्यादा खाना खाने से खांसी के स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कई बार पेट का एसिड फूड पाइप से फिर से वापस चला आता है, जिसके कारण खांसी बढ़ जाती है। खाने और सोने के बीच दो घंटे का अंतराल होना चाहिए। वहीं तेल में एलर्जी वाले घटक होने से खांसी बढ़ती है, इसलिए ज्यादा तेल खाने से बचे।

सोते समय सीधे ना सोएं- बता दें कि सोने के तरीके से भी खांसी पर असर पड़ता है। दरअसल पूरे दिन जो बलगम जमा होता है वह पीठ के बल सोने पर गले में जाकर खांसी को बढ़ाता है। इसलिए सोते वक्त बार-बार खांसने के जगह पर एक करवट में सोना चाहिए।

धूम्रपान करने से बचें- ब्रोन्काइटिस जैसे खांसी के बीमारी में तो धूम्रपान विष का काम करता है। ये न सिर्फ स्थिति को खराब करता है, बल्कि इससे कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

ज्यादा थकान वाले काम ना करें- लगातार लंबे समय तक काम करने से इम्युनिटी कमजोर हो जाती है और स्थिति के बदतर होने की संभावना बढ़ जाती है।

First Published on January 20, 2017 10:15 am