क्या आप जानते हैं रात को देर से सोने के ये चौंकाने वाले फायदे?

आपने हमेशा सुना होगा कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए लाभदायक होता है और उन्हें कई बीमारियों से निजात मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात को देर सोने से आपको सिर्फ नुकसान ही होते हैं, बता दें कि रात को सोने से आपके शरीर को कई तरह के फायदे भी होते हैं। आइए जानते हैं रात को देर से सोने के क्या क्या फायदे हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं था।

आईक्यू लेवल होता है अच्छा- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की ओर से की गई एक स्टडी में सामने आया है कि जो बच्चे इंटेलीजेंट होते हैं उन बच्चों में इंटेलीजेंसी अक्सर देर से सोने और देर से उठने की वजह से होती है। स्टडी के अनुसार देर से सोने वाले लोगों का बेहतर आईक्यू होता है। ऐसे लोग जल्दी सोने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा एक्टिव होते हैं।

ज्यादा क्रिएटिव होते हैं- कैथोलिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार जो लोग रात को देर तक जागते हैं वो लोग सुबह जल्दी उठने वाले के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। साथ ही वो किसी भी दिक्कत का क्रिएटिव समाधान निकाल कर उस दिक्कत से आसानी से निपट लेते हैं।

ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं- यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड में की गई एक रिसर्च के अनुसार रात को देर से सोने वाले लोग सुबह जल्दी उठने वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। साथ ही रिचर्स के दौरान वो जनरल इंटेलिजेंस में सुबह जल्दी उठने वाले लोगों से बेहतर दिखाई दिए।

काम के समय को लेकर फ्लेक्सिबल- एक किताब के अनुसार जो लोग रात को देर से सोते हैं वो आसानी से दिन में 9 से 5 वाली नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह जल्दी जागने वालों को ऐसा कहा जाए तो बहुत मुश्किल है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग रात को देर तक नहीं जाग सकते। वहीं रात को जागने वाले लोग कैसे भी अपनी नींद को एडजस्ट कर सकते हैं।

कई और फायदें- अगर आप रात में कोई काम करते हैं तो कई और फायदे होते हैं। रात को आपको शांत माहौल मिलता है, जिससे आपका एक्रागता से काम कर पाते हैं और रात का मौसम भी अच्छा होता है। साथ ही जो लोग देर से सोते हैं उनके दिमाग में एक से बढ़कर एक बेहतर आइडियाज आते रहते हैं।

First Published on December 27, 2016 11:39 am