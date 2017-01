खाना खाने के बाद ऐसे पीएं पानी, वजन घटने के साथ होंगे कई फायदे

पानी पीने के फायदों के बारे में तो आप जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। वहीं अगर आप खाना खाने के बाद गर्म पानी पीएंगे तो आपको एक दो नहीं, बल्कि कई फायदे होंगे और आप आसानी से अपना वजन भी कम कर सकेंगे। दरअसल गुनगुना पानी पीने से वेट लॉस होने के साथ साथ पाचन शक्ति भी अच्छी होती है। आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुना पानी के क्या फायदे होते हैं और यह कैसे वजन कम करता है।

डॉक्टर्स के अनुसार गुनगुना गर्म पानी खाने के बाद पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे आप स्लिम ट्रीम रह सकते हैं। गर्म पानी पीने से शरीर का तापमान बढ़ता है जिससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और इस प्रक्रिया के कारण फूड पाइप में जो फूड्स के अंश फंसे रहते हैं, विशेषकर फैट, वो निकल जाते हैं। साथ ही खाना खाने के बाद पानी पीने से आपका खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। गुनगुना गर्म पानी पीने से शरीर का विषाक्त पदार्थ निकल जाता है जिससे एसिडिटी आदि की समस्या नहीं होती है जो वज़न बढ़ने के कारणों में से एक हैं।

इस तरह करना होगा इस्तेमाल– जब भी आप खाना खाते हैं तब सामान्य तापमान वाले पानी या फ्रिज के ठंडे पानी के जगह पर गुनगुना गर्म पानी लें। या तो खाना खाते हुए भी कभी-कभी एक घूंट करके पी सकते हैं या खाने के बाद थोड़ा पी सकते हैं। अगर आप खाने के बाद गुनगुना गर्म पानी पी रहे हैं तो जल्दी-जल्दी न पिएं बल्कि धीरे-धीरे चाय की तरह चुस्की लेते हुए पिएं।

गर्म पानी पीने के अन्य फायदे– गर्म पानी पीने से गला भी ठीक रहता है और इसके सेवन से गले के दर्द आराम मिलता है। साथ ही गर्म पानी पीने से कुछ ही हफ्तों में स्किन में कसाव आने लगेगा और यह चमकदार भी हो जाएगी। इसके अलावा गर्म पानी का सेवन बालों और त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे बाल चमकदार बनते हैं और यह इनकी ग्रोथ के लिए के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

First Published on January 3, 2017 9:57 am