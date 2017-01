ये हैं सर्दियों में धूप में बैठने के कई फायदे, वजन भी होता है कम!

सर्दियों के मौसम में धूप सेंकने का मजा ही कुछ और है और इस धूप से ना सिर्फ शरीर को आराम या गर्माहट मिलती है, बल्कि यह आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद होती है। अगर आप भी सर्दियों के दिनों में धूप में बैठते हैं तो आपको बता दें कि धूप में बैठने के क्या क्या फायदे होते हैं। यहां देखें- धूप से होने वाले फायदे।

दर्द मिटाने में सहायक- साल 2005 में किए गए एक शोध में सामने आया है कि जिन मरीजों को अच्छे से धूप में बैठाया गया, उनमें दर्द में 21 फीसदी फायदा हुआ और उनके दर्द को लेकर दवाई का खर्चा कम हुआ। हालांकि इसमें यह भी सामने आया है कि ग्लास और खिड़की से आई धूप इतनी फायदेमंद नहीं होती है। वहीं बताया गया है कि धूप में बैठने से दर्द में कमी आती है।

वजन कम करने में सहायक- धूप से हमारा मेटाबोलिज्म प्रभावित होता है और यह फैट बर्न कम करने का काम करता है। धूप से मिलने वाली विटामिन डी और वजन में संबंध होता है और नियमित रुप से विटामिन डी का इस्तेमाल आपके शरीर से फैट को कम करता है। अगर आप भी धूप से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो 10 से 30 मिनट तक धूप में बैठे, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है।

हड्डियों के लिए सहायक- जब आप धूप में बैठते हैं तो आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी की वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती है और आपके शरीर को फायदा करती है। साथ ही सर्दियों में धूप में बैठने से शरीर को गर्माहट मिलती है और सर्दियों में शरीर की अकड़न भी दूर होती है।

तनाव मुक्त करे- नींद न आने की समस्या होने पर प्रतिदिन कुछ देर धूप में बैठना बेहद फायदेमंद होता है। इससे आपका दिमाग भी तनाव मुक्त होता है और रात को नींद भी अच्छी आती है। नींद के लिए यह रामबाण उपाय है।

First Published on January 12, 2017 10:14 am