जानिए- गाय, भैंस, बकरी और ऊंटनी के दूध में क्या है अलग और क्या हैं इनके फायदे

इस बात को लेकर हमेशा बहस होती है कि शरीर के लिए गाय का दूध फायदेमंद होता है या भैंस का या बकरी का या ऊंटनी का। इस बात को कई रिसर्च भी सामने आ चुकी है और इन रिसर्च में हर दूध के अलग अलग फायदे बताए जाते हैं। इसलिए आज हम आपको इन दूध के फायदों के बारे बता रहे हैं, जिससे आप अपनी परेशानियों के हिसाब से इन दूध का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है गाय, भैंस, बकरी और ऊंटनी के दूध के फायदे।

गाय का दूध- गाय का दूध प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और फोस्फोरस का अच्छा स्त्रोत है। गाय के एक कप दूध में सिर्फ 160 कैलोरी ही होती हैं और कैलोरी के हिहाज से ज्यादा फायदेमंद होती है। गाय के दूध में कैलोरी उसमे पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से आती है। कम फैट होने के कारण गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि गाय के दूध में अधिक मात्रा में मौजूद सैचुरेटेड फैट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकते हैं।

भैंस का दूध- भैंस के दूध में कैलोरी और फैट की मात्रा अधिक होती है और यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पौटेशियम और फोस्फोरस का अच्छा सोर्स होता है। इसमें गाय के दूध से ज्यादा प्रोटीन होता है और भैंस के दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। भैंस के दूध का रोजाना सेवन हमें आस्टियोपेरोसिस से भी बचाता है। यह पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत है।

ऊंटनी का दूध- ऊंटनी का दूध आम नहीं है और हर कोई इसका सेवन भी नहीं करता है, लेकिन यह विटामिन सी और आयरन का अच्छा स्त्रोत होता है। इसमें गाय के दूध से तीन गुना ज्यादा विटामिन सी और 10 गुना आयरन होता है। वहीं इसमें एंटी माइक्रोबिएल के साथ प्रोटीन की मात्रा होती है जो कि गाय के दूध में नहीं होता है। इसी के साथ इसमें पौटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, सोडियम और जिंक की मात्रा भी पाई जाती है।

बकरी का दूध- बकरी के दूध में लेक्टोस की मात्रा बहुत कम होती है और गाय के दूध की तुलना में प्रोटीन भी अधिक होता है। साथ ही इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और पौटेशियम भी होता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसमें सैचुरेटेड फैट भी अधिक होता है और कई तरह के न्यूट्रीनिशन भी पाए जाते हैं।

सलमान खान ने अपने नन्हे भतीजे आहिल के साथ बिताया वक्त; देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 10, 2017 10:29 am