नारियल पानी से सिर्फ एनर्जी ही नहीं मिलती, साथ ही होते हैं ये फायदे

आप सब ये तो जानते हैं कि नारियल का पानी आपकी सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। आपने सिर्फ ये ही सुना होगा कि नारियल के पानी से एनर्जी मिलती है, लेकिन आपको बता दें कि नारियल पानी से इसके अलावा कई अन्य फायदे होते हैं। आइए जानते हैं नारियल पानी पीने के क्या क्या फायदे होते हैं और यह किस तरह आपकी सेहत को लाभ पहुंचाते हैं।

डीहाईड्रेशन दूर करे- नारियल पानी डीहाइड्रेशन के लिए एक दवा का काम करता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स शरीर में जाकर डीहाइड्रेशन की स्थिति को ठीक कर देते हैं। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी होने की स्थिति में भी नारियल पानी शरीर को आवश्यक पोषण देता है, जिससे कि इस बीमारी में होने वाले डीहाइड्रेशन से बचाव होता है।

दिल के लिए फायदेमंद- एक रिसर्च में सामने आया है कि नियमित रूप से नारियल पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम होता जाता है। यह आपके दिल को स्वस्थ्य करने का काम करता है। साथ ही, इसमें मौजूद उच्च मात्रा में पोटाशियम आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है।

पथरी निकालने में मदद करता है- नारियल पानी में काफी मात्रा में मैग्नीशियम और पोटाशियम होता है। इस वजह से ये एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक एजेंट होता है, जो कि उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी किडनी में पथरी होती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि किडनी की पथरी के मरीज़ों के लिए ये एक सस्ते उपचार का काम करता है। बता दें कि लगातार पानी पीने से धीरे-धीरे किडनी की पथरी बाहर निकलने लगती है।

प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए लाभदायक- नारियल पानी शुद्ध ग्लूकोज होता है, ये किसी भी प्रकार के रोगाणुओं से मुक्त होता है। इस कारण, नारियल पानी को प्रेग्नेंट महिलाओं को अच्छा माना जाता है। ये उनकी प्यास बुझाने के साथ-साथ गर्भावस्था में होने वाली एसिडिटी, सीने में जलन और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत पहुंचाता है।

First Published on January 3, 2017 10:32 am