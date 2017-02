पालक खाने से सिर्फ फायदे ही नहीं होते, हो सकते हैं ये बड़े नुकसान!

ये हर कोई जानता है और यह सच भी है कि पालक खाने से सेहत को कई लाभ होते हैं, लेकिन पालक से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है। कई जानकारों का कहना है कि पत्तेदार सब्जियों के अधिक सेवन से कुछ दिक्कतें भी शुरू हो सकती है। कोलकाता स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में चीफ न्यूट्रिशनिश्ट मीता शुक्ला के अनुसार, पालक आयरन, फाइबर और मिनरल्स का बेहतर स्रोत है लेकिन इसके अधिक सेवन से आपके स्वास्थ्य को कई नुकसान हो सकते हैं। आइए जानते हैं पालक खाने से शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।

हो सकती है पेट फूलने की दिक्कत- जब आप पालक का अधिक सेवन कर लेते हैं तो पालक को शरीर में अवशोषित होने में समय लगता है। इसलिए रोजाना पालक के सेवन से बचें। साथ ही हर रोज पालक खाने से आपको पेट फूलने और कब्ज जैसी समस्या हो सकती है।

डायरिया- पालक में फाइबर अधिक मात्रा में होता है और अधिक मात्रा में फाइबर के सेवन से जठरांत्र प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप पालक के साथ कोई और फाइबर से भरपूर चीज खाते हैं, तो आपको दस्त की समस्या हो सकती है। फाइबर को संतुलित रखने के लिए पालक को प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के साथ खाना सही होता है।

किडनी में पथरी होने का खतरा- पालक में ऑक्सालिक एसिड की मात्रा अधिक होती है और शरीर में पालक यूरिक एसिड के रूप में अवशोषित होता है। यूरिक एसिड से किडनी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है जिससे आपको किडनी की पथरी का खतरा हो सकता है। वहीं पालक के पत्ते बहुत मुश्किल से पूरी तरफ साफ होते हैं और उनपर मिट्टी चिपकी रहती है, इसलिए भी पथरी की दिक्कत हो सकती है।

हड्डियों में दर्द होने की संभावना- पालक खाने से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है जिस वजह से आपको जोड़ों का दर्द की दिक्कत हो सकती है।

मिनरल्स के अवशोषण में परेशानी- जाहिर है पालक में ऑक्सालिक एसिड की मात्रा अधिक होती है जिस वजह से यह कैल्शियम और आयरन के साथ मिलकर इन खनिजों के अवशोषण कम कर सकता है।

एक ऐसा एंडॉयड ऐप जो बताएगा, आखिरी बार किसने किया था आपके फोन का इस्तेमाल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 1, 2017 9:42 am