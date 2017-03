चीनी की जगह करें मिश्री का इस्तेमाल, होते हैं कई फायदे

हमारे यहां लोग मीठा खाने के शौकीन होते हैं और किसी भी चीज को मीठा बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप चीनी के स्थान पर मिश्री का प्रयोग करेंगे तो यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इसलिए आज हम आपको पता रहे हैं कि मिश्री खाने से आपकी सेहत को क्या क्या फायदे होते हैं। ये हैं मिश्री खाने के चौंकाने वाले फायदे।

खांसी के लिए बेहतर- मिश्री को आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें खांसी का नाम भी शामिल है। खांसी के इलाज में मिश्री अहम योगदान निभाती है, क्योंकि यह कफ साफ करने में मदद करती है। मिश्री के सेवन से जल्द आराम मिलता है। अगर आपको भी खांसी हो तो मिश्री को मुंह में रखें और उसका धीरे-धीरे रस लेते रहें और बाद में चबा लें। ऐसा करने से आपका गला ठीक रहता है।

दिमाग के लिए भी फायदेमंद- आपने मुंह का स्वाद ठीक करने के लिए ही मिश्री का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं मिश्री आपके दिमाग के लिए भी ठीक है। मिश्री के नियमित सेवन से आपकी यादाश्त बढ़ती है और दिमाग की थकान भी दूर होती है। वहीं अगर आप इसका सेवन अखरोट के साथ घी में फ्राई करके करेंगे तो आपको ढेर सारे फायदे होंगे।

आंखों के लिए भी लाभदायक- मिश्री के साथ बादाम, सौंफ और काली मिर्च खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके लिए 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम काली मिर्च लें और इनका पाउडर बनाकर लें। हर रोज रात को दूध के साथ यह पीने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है।

किडनी की पथरी में भी असरदार- मिश्री किडनी में होने वाले पथरी के लिए भी फायदेमंद होती है। अगर किसी के किडनी में पथरी है तो प्याज के रस में मिश्री मिला लें और उसे नियमित रुप से लें। ऐसा लगातार करने से जल्दी ही आपकी पथरी पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगी।

अन्य फायदे- इन सभी फायदों के अलावा मिश्री के कई अन्य फायदे भी होते हैं और इससे आप कई बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। इससे सांस की दिक्कत, मुंह के छाले, नकसीर, नपुसंकता, दस्त, वजन कंट्रोल, पाइल्स आदि से भी छुटकारा मिल जाता है।

कैसा बीतेगा आपका पूरा हफ्ता? जानिए पूरे हफ्ते का राशिफल (5 मार्च-11 मार्च)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 9:53 am