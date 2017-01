बाजार से बटर खरीदते हैं तो पैकेट पर देखें ये लिखा है या नहीं!

आप भी हर रोज ब्रेड बटर खाते होंगे और कई अन्य तरीकों से भी बटर का सेवन करते होंगे, साथ ही आप हमेशा बटर बाहर से खरीदकर ही लाते होंगे। लेकिन जब भी आप बटर खरीदें तो देख लें कि वो बटर सॉल्टेड है या नहीं। न्यूट्रीशियन के अनुसार सॉल्टेड बटर से बेहतर अनसॉल्टेड बटर होता है। न्यूट्रीशनियन का कहना है कि सॉल्टेड बटर में नमक की मात्रा ज्यादा होती है और इससे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं बिना साल्ट वाले बटर खाने के क्या फायदे होते हैं।

बता दें कि खाने में एक चम्मच होममेड बटर यानी घर पर बना मक्खन डालना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। साथ ही इस बटर में केरोटीन और विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रोटी या परांठे में एक चम्मच बटर लगाकर खाने से आप इसके काफी फायदे उठा सकते हैं। वहीं सॉल्टेड बटर में सॉल्ट उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डाला जाता है, क्योंकि ये नैचुरल प्रिजर्वेटिव है। लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में लेने से आपका कैलोरी इनटेक, सोडियम लेवल और कॉलेस्ट्रॉल सभी बढ़ सकता था। ये आपका हाइपरटेंशन और मोटापे का रिस्क बढ़ाता है।

बटर खाते वक्त ध्यान रखें ये बातें-

अगर आप हर रोज बटर खा रहे हैं तो इस पर थोड़ा नियंत्रण करें और अगर आपको सॉल्टेड बटर खाने की आदत है तो इसे छोड़ दें और बिना साल्ट वाला बटर शुरू कर दें। इसके लिए जब भी आप बटर का इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी भी चीज में हो और इसकी कम मात्रा ही डालें। अगर आप परांठे पर बटर लगा रहे हैं तो आधे चम्मच से ज्यादा बटर न लगाएं।

First Published on January 24, 2017 9:33 am