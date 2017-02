कई बीमारियों की दवा है पानी, जानिए- इसके कई अहम फायदे

हम खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी ना सिर्फ आपकी प्यास बुझाता है, बल्कि कई रोगों को दूर करते हुए शरीर को कई तरह के फायदे भी पहुंचाता है। शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन के बाद पानी काम में आता है। हमारे शरीर का करीब 60 फीसदी हिस्सा पानी से बना होता है और यह पाचन, पोषक तत्वों के आदान प्रदान, शरीर का तापमान बनाए रखने के साथ साथ कई अन्य कम भी करता है। साथ ही पानी शरीर की जरुर कोशिकाओं की सुरक्षा करता है और आपकी स्किन को मुलायम रखता है।

कम पानी पीने से आपकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है और कब्ज, किडनी की पथरी, यूरिन इंफेक्शन आदि होने का खतरा भी बढ़ जाता है और बाद में ये बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। वहीं पानी की कमी से स्किन, बाल संबंधी रोग भी हो सकते हैं। शरीर को हर वक्त पानी की आवश्यकता होती है, चाहे कैसा भी मौसम हो या आपको बुखार, जुकाम आदि हो। इसी के साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी पानी की जरुरत होती है। अगर आपको इस बात का पता करना है कि आपके शरीर में पर्याप्त पानी है या आपको पानी की जरुरत है तो आप पेशाब के रंग से यह पता कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब का रंग ज्यादा पीला आ रहा है तो समझिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं।

आपके शरीर में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा सीधे पानी पीने से पहुंचती है। आप शरीर में करीब 80 फीसदी मात्रा सीधे पानी पीकर या कोई अन्य पेय के माध्यम से लेते हैं और 20 फीसदी पानी की मात्रा खाने के माध्यम से ली जाती है। वहीं शरीर में पानी की पूर्ति एक बार पानी पीकर नहीं की जा सकती, इसलिए पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीना जरुरी है। वहीं खाना खाने के साथ पानी पीना भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर आप कम खाना खा पाते हैं।

First Published on February 14, 2017 10:21 am