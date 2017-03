कई बीमारियों के इलाज में कारगर है गन्ने का रस, महिलाओं को ऐसे करता है फायदा

धीरे-धीरे गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और इस वक्त आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना बहुत जरुरी है। कहा जाता है कि गर्मियों में जितना लिक्विड पीया जाए, उतना ही हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। वहीं अगर लिक्विड में गन्ने के रस का सेवन करेंगे तो आपको अन्य ज्यूस के मुकाबले ज्यादा फायदे होंगे। गन्ने के रस से ना सिर्फ आपके पेट को आराम मिलता है बल्कि यह आपकी स्किन के लिए भी काफी लाभदायक होता है। गन्ने के रस को नियमित रुप से पीने से दाने होने की दिक्कत दूर हो जाती है और इसका इस्तेमाल फेस मास्क बनाकर भी किया जा सकता है। वहीं गन्ने के रस में मौजूद एंटी-ऑक्सिडेंट, फेनॉलिक तत्व स्किन में निखार लाने का काम करता है और इससे स्किन सॉफ्ट होती है।

वहीं अगर आप डिहाइड्रेशन की दिक्कत होती है तो गन्ने का रस तुरंत एनर्जी दिलाने में सहायक होता है। गन्ने में सू्क्रोज होता है और इसे आपका शरीर आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है और आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। जानकारों के अनुसार गन्ना गर्भवती महिलाओं के लिए भी असरदार साबित होता है। इसमें मौजूद फोलिक एसिड और विटामिन बी स्पिना बिफिदा जैसी दिक्कतों को रोकता है और सुरक्षित प्रेग्नेंसी में कारगर साबित होता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि इससे गर्भाधान का खतरा कम होता है।

इतना ही नहीं गन्ने का रस मुंह से आने वाले बदबू को भी कम करने का काम करता है। अगर आपको भी मुंह से बदबू आने की दिक्कत है तो आप गन्ने के रस को घरेलू नुस्खे के रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक गन्ने का रस हड्डियों और दांतों के लिए भी काफी असरदार है, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम आपके हड्डियों और दांतों को मजबूत करने का काम करता है और एक बच्चे की ग्रोथ में भी काफी मदद करता है। इसका सबसे अहम फायदा ये भी है कि इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है। गन्ने की पौटेशियम की मात्रा पेट में पीएच लेवल को नियंत्रित रखती है, जिससे आपका पाचन ठीक रहता है।

First Published on March 7, 2017 10:47 am