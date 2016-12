अगर इस तरह से खाएंगे आलू तो वजन बढ़ने की बजाय होगा कम!

आलू एक ऐसी सब्जी है, जिसके बारे में सबको ऐसा लगता है कि वो वजन बढ़ाता है या आलू से फैट बढ़ता है। हालांकि अगर आलू को ठीक तरीके से खाया जाए तो यह वजन बढ़ाने की बजाय वजन घटाने का काम करता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रीशन में छपे एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों ने आलू से बनी हेल्दी डिशेज का हफ्ते में कम से कम पांच बार सेवन किया उनके वजन में कमी पाई गई। आइए जानते हैं आलू किस तरह से वजन कम करने में सहायक होता है।

अधिक समय तक पेट भरा रहता है- आलू खाने से आपका पेट काफी देर तक भरा रहता है। इसमें फाइबर और स्टार्च की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसके सेवन के काफी देर बाद तक आपको भूख ही नहीं लगती है। जिस कारण आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं और इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। वहीं प्रोटीन की बात करें तो एक आलू में लगभग 4.3 ग्राम प्रोटीन भी होता है जो कई अन्य सब्जियों से मिलने वाले प्रोटीन से कहीं ज्यादा है।

कम कैलोरी वाली सब्जी- बताया जाता है कि एक आलू में मात्रा 150 कैलोरी होती है, हालांकि आलू के खाने के तरीके से इसमें बदलाव हो जाता है। अगर आप आलू को फ्राई करने की बजाय उसे उबालकर या बेक करके खाते हैं तो मिलने वाले कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है और इस तरह इससे बनी डिशेज आपके वजन को कम करने में मदद करती है।

काम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट- जर्नल न्यूट्रीशन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार आलू में काम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है जिस कारण इन्सुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और आगे चलकर इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसलिए वाइट ब्रेड या वाइट पास्ता की जगह आलू का सेवन करें।

जानिए बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ को कैसी लगी आमिर की ‘दंगल’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 23, 2016 10:41 am