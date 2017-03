सुबह खाली पेट लहसुन खाने से होते हैं ये फायदे

कई लोग लहसुन की गंध की वजह से लहसुन नहीं खाते हैं और कई लोग सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं लहसुन में गुणों का भंडार होता है। यह एक मजबूत एंटीऑक्सिडेंट और एंटी बॉयोटिक का काम करता है और आपके पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर आप इसका सेवन सुबह-सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे और भी कई फायदे होते हैं। आइए जानते हैं खाली पेट लहसुन खाने के क्या क्या फायदे हैं…

कई रिसर्च में सामने आया है कि खाली पेट लहसुन सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकफास्ट से पहले लहसुन खाने से हाइपरटेंशन की दिक्कत दूर होती है। साथ ही इससे दिल की बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही अगर आप नियमित रुप से ऐसा करते हैं तो यह लीवर और ब्लेडर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है और डायरिया जैसी दिक्कतें भी नहीं होती है। वहीं कई जानकारों का कहना है कि खाली पेट लहसुन खाने से नर्व की दिक्कत भी दूर होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इसके सेवन से आप जवान बने रहेंगे। साथ ही यह कई बीमारियों से जैसे कि बवासीर, कब्ज, कान का दर्द, ब्लड प्रेशर, भूख बढाने आदि में मददगार होता है।

वहीं इसके नियमित सेवन से न केवल ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करता है, बल्कि दिल से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। लहसुन पेट संबंधी समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही इसका सेवन करने से आपके पेट में मौजूद विषाक्त पदार्थों को साफ कर देता है और इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। लहसुन आपकी श्वसन तंत्र के लिए काफी फायदेमंद है। इस का सेवन करने से अस्थमा, निमोनिया, ज़ुकाम, ब्रोंकाइटिस, पुरानी सर्दी, फेफड़ों में जमाव और कफ आदि से निजात और बचाव होता है।

First Published on March 10, 2017 11:54 am