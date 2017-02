दूध में यह मिलाकर पीने से होता है दोगुना फायदा

ये तो आप जानते हैं कि जब कोई दो दमदार चीज किसी से लड़ती है तो हारना मुश्किल होता है। ऐसा ही उस वक्त होता है जब आप दूध और शहद का एक साथ सेवन करते हैं और यह दोनों आपकी सेहत को फायदे पहुंचाते हैं। जहां शहद में एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पाया जाता है और दूध में विटामिन ए, विटामिन बी और डी की पर्याप्त मात्रा होती है। इसलिए जब आप दूध और शहद का सेवन एक साथ करते हैं तो आपकी सेहत को दोगुना फायदा होता है। इसलिए आइए जानते हैं दूध और शहद के क्या क्या फायदे होते हैं।

स्किन केयर- शहद और दूध में एंटीमाइक्रोबिएल तत्व होते हैं, जो कि आपको रोगों से दूर रखते हैं। अधिकतर क्लींजर भी दूध और शहद के मिश्रण से बना होता है, क्योंकि यह मिश्रण आपकी स्किन को हेल्दी रखता है और स्किन में निखार भी बना रहता है। साथ ही आप इसे लगाकर या इससे नहाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

पाचन तंत्र के लिए भी लाभदायक- शहद प्री बायोटिक्स का स्त्रोत माना जाता है, जो कि फायदेमंद बैक्टीरिया होता है और आपके पाचन तंत्र का मजबूत करने का काम करता है। साथ ही दूध में पाए जाने वाले बिलिफोबैक्टीरिया से मिलकर यह दोगुना फायदा पहुंचाता है। बता दें कि पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए बैक्टीरिया का बैलेंस बनाए रखना आवश्यक होता है, जो कि दूध और शहद आसानी से करते हैं।

तनाव का रखें दूर- जब आप गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से तनाव दूर होता है। दरअसल ये तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचाने का काम करता है।

हड्डियों के लिए लाभदायक- हड्ड‍ियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी दूध के साथ शहद का सेवन करना फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से हड्डियों में अगर कोई नुकसान हुआ हो तो उसकी भी भरपाई होती रहती है।

मानसिक क्षमता बनाए बेहतर- दूध और शहद के नियमित सेवन से शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। क्षमता बढ़ने का सीधा असर हमारे काम पर पड़ता है, जो कि सकरात्मक होता है।

