ये हैं तांबे के बर्तन में पानी पीने के फायदे

आपने बड़े लोगों से सुना होगा या उन्हें देखा होगा कि वो तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं या उसकी सलाह देते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं और तांबे के बर्तन में ऐसा क्या होता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना ठीक होता है। आइए जानते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीना आपकी सेहत के लिए किस तरह से लाभदायक होता है।

पाचन तंत्र के लिए सबसे बेहतर- खराब जीवनशैली और हेल्दी फूड नहीं खाने की वजह से अधिकतर लोगों को पाचन की समस्या होती है, लेकिन तांबे के बर्तन में रखे पानी को पीने से इनसे छुटकारा मिल सकता है। तांबे में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो नुकसानदायक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और पेट की सूजन मिटाते हैं। अल्सर, अपच और इंफेक्शन जैसी पेट की समस्याओं के लिए ये एक असरदार उपाय है।

बिना कसरत करता है वजन कम- आप वजन कम करने के लिए डायटिंग या एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, लेकिन तांबे का बर्तन आपका यह काम आसानी से कर सकता है। वजन कम करने के लिए असरदार माने जाने वाले फाइबरयुक्त चीजे खाने के बावजूद भी अगर आपका वजन कम नहीं होता तो नियमित रूप से तांबे के बर्तन में रखे पानी को पीएं। इस पानी से आपके शरीर की चर्बी कम होती है।

एजिंग की रफ्तार कम करता है- अगर आप चेहरे पर आती झुर्रियां या डल चेहरे से परेशान हैं तो तांबा आपके लिए प्राकृतिक उपचार साबित हो सकता है। बहुत उच्च मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट होने और कोशिका निर्माण की क्षमता की वजह से तांबा फ्री रेडिकल्स का सफाया करता है जो कि झुर्रियों का मुख्य कारण है। साथ ही इससे तांबे की मदद से पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं।

दिल की बीमारियों के लिए असरदार- तांबा दिल की बीमारी के जोखिम को कम कर सकता है। अमेरिकन कैंसर सोसायटी के अनुसार, तांबे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनों को नियंत्रित रखने में मदद करता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसलिए अगर आपको दिल की बीमारी है या फिर आप इस बीमारी के जोखिम को कम करना चाहते हैं तो तांबे के बर्तन में रखा पानी पीएं।

जानिए बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ को कैसी लगी आमिर की ‘दंगल’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 23, 2016 10:39 am