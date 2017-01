गले की दिक्कतों में ही नहीं, इन बीमारियों में भी काफी फायदेमंद है तुलसी!

आपने गले की दिक्कत या जुकाम-खांसी-बुखार में तुलसी का इस्तेमाल करते तो सुना होगा और शायद आपने भी किया होगा, लेकिन आपको बता दें कि तुलसी गले की दिक्कतों के साथ-साथ पेट की दिक्कतों को भी दूर करता है। इसलिए आज हम आपको तुलसी के पेट से संबंधी फायदों के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से पेट, किडनी की दिक्कतों से निजात पा सकते हैं।

एसिडिटी के लिए बेहतर दवा- तुलसी के पत्ते एसिडिटी से भी राहत दिलाते हैं। तुलसी के पत्ते शरीर से टॉक्सिन्स को दूर करके एसिडिटी से जल्दी राहत दिलाते हैं। इसलिए रोज सुबह नियमित रूप से एक गिलास गुनगुने गर्म पानी के साथ 2-3 तुलसी का पत्ता चबाकर खाएं, ऐसा नियमित रुप से करने से गैस या एसिडिटी से राहत मिलती है।

किडनी की पथरी के लिए फायदेमंद- तुलसी की पत्तियों से पथरी पर भी प्रभाव पड़ता है। पथरी होने पर तुलसी की पत्तियों का ज्यूस शहद के साथ मिलाकर पीने सेवन करने से पथरी खुद ही निकलना शुरू हो जाती है। साथ ही तुलसी यूरिक एसिड लेवल कम करने में मदद करती है, जो कि पथरी बनाने के कारणों में से एक है।

डायबिटीज के लिए भी लाभदायक- तुलसी की पत्तियां खून में शुगर का स्तर कम करने में मदद करती है। यह ब्लड शुगर लेवल को कम कर डायबिटीज रोकने में सहायता करती है। वहीं तुलसी दिल के मरीजों के लिए भी लाभदायक होती है, क्योंकि इससे खून में कॉलेस्ट्रोल लेवल घटता है।

वजन कम करने में सहायक- तुलसी की पत्तियों से घर पर ही काढा बनाकर पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है और इससे आपकी सुस्ती भी दूर रहती है। इसके सेवन से शरीर में हमेशा एनर्जी बनी रहती है और नई खून कणिकाएं बनने लगती है।

आंखों के लिए फायदेमंद- तुलसी की पत्तियों के रस के लगातार सेवन से रात में कम दिखना जैसी बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। आंखों के लिए तुलसी का रस दवा का काम करता है। साथ ही इससे आंखें ठीक होती हैं और तनाव कम होता है।

First Published on January 19, 2017 10:36 am