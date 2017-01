टूथपेस्ट से दांत साफ करने की बजाय ऐसे करें दांत साफ, होंगे कई फायदे

आजकल बाजार में अलग अलग कंपनियों के टूथपेस्ट मौजूद है और हर कंपनी अपने टूथपेस्ट से कई दिक्कतों को दूर करने और प्राकृतिक तत्व मिले होने का दावा करती है। लेकिन आप भी जानते हैं उसमें कैमिकल की अधिकता बहुत अधिक होती है, इसलिए अगर आप नीम के दातुन से दांत साफ करते हैं तो इससे कई फायदे होते हैं। आइए जानते हैं नीम के दातुन से दांत साफ करने के क्या क्या फायदे होते हैं।

मुंह के छालों को ठीक करता है- नीम के दातुन में एन्टी-माइक्रोबायल गुण होता है और यह गुण मुंह के छालों को जल्दी ठीक होने में बहुत मदद करता है। साथ ही अगर आप लगातार नीम के दातुन से दांत साफ करते हैं तो आपके बार बार छाले होने की दिक्कत भी दूर हो जाती है।

दूर करता है दांतों का दर्द- नीम के दातुन को अच्छी तरह से धोकर धीरे-धीरे चबाने से आपके दांतों का दर्द दूर हो सकता है। दरअसल इससे जो रस निकलता है वो दांतो के दर्द को दूर करता है। बता दें कि दातुन में इसका एन्टी-बैक्टिरीयल, एन्टी-फंगल और एन्टी-वायरल गुण इस क्षेत्र में बहुत काम करता है। साथ ही मसूड़े मजबूत होते हैं जिसकी वजह से बुढ़ापे में भी दांतों की कोई समस्या नहीं होती है।

मुंह की अन्य दिक्कतें करें दूर- कई लोगों के मुंह में बदबू आने, पस और सड़न की दिक्कत होती है, तो नीम का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं जो लोग दांत में कीड़े लगने की दिक्कत से परेशान हैं वो उन्हें भी नीम के दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कीटाणुनाशक होने की वजह से कीड़े लगने की संभावना खत्म हो जाती है।

दांतों का पीलापन दूर करे- आजकल ठीक खाना पीना नहीं करने की वजह से दांतों में पीलेपन की समस्या हो जाती है। लेकिन नीम के दातुन से निकले रस से दांतों का पीलापन साफ हो जाता है और इससे वो सफेद, स्वस्थ और चमकदार बनते हैं। साथ ही दातुन को चबाने से मुंह की एक्सरसाइज भी होती है और इससे चेहरे पर एक स्लिक लुक आता है।

First Published on January 19, 2017 10:21 am