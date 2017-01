क्या आप जानते हैं हरे प्याज खाने के ये चौंकाने वाले फायदे?

आप प्याज का इस्तेमाल सलाद, सब्जी या किसी डिश का स्वाद बढ़ाने के लिए करते होंगे, वहीं आपके खाने के स्वाद बढ़ाने वाला यह प्याज आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उसी तरह से पत्ते वाला यानि हरा प्याज भी आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है और यह कई बीमारियों को आपके शरीर से दूर रखने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं ये हरा प्याज आपकी सेहत के लिए किस तरह से फायदेमंद है।

बहुत कम कैलोरी होती है- हरी प्याज स्वाद के साथ साथ आपका वजन भी कंट्रोल करता है। इससे आपका स्वाद तो बढ़ता ही है और कैलोरी भी कंट्रोल रहती है। बता दें कि अगर आप इसकी 100 ग्राम पत्तियां खाते हैं तो आपको 31 कैलोरी मिलेगी।

एंटी-ऑक्सिडेंट्स से भरपूर- हरे प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिकता होती है जो कोशिकाओं की क्षति रोकते हैं। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में है जो कोलेस्ट्रॉल घटाता है और बीपी संतुलित रखता है। इसमें सल्फर भी है जो दिल के रोगों को दूर रखने में मदद करता है।

फाइबर की अधिकता- हरे प्याज में साधारण प्याज से भी ज्यादा फाइबर होते हैं. अगर आप 100 ग्राम हरे प्याज खाते हैं तो आपको 2.6 ग्राम फाइबर और आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी के साथ-साथ विटामिन के भी अच्छी मात्रा में है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है।

कैंसर से बचाता है- हरे प्याज में विटामिन ए की मात्रा भी होती है। विटामिन के साथ एंटी ऑक्सिडेंट होने की वजह से ये एक साथ मिलकर फेफड़ों के कैंसर आपकी सेहत की रक्षा करता है और कैंसर होने बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिकता वाले हरे प्याज में एंटीबैक्टीरियल व एंटीवायरल गुण हैं जो शरीर को संक्रमण से मुक्त रखते हैं। इसके सेवन से जुकाम, फ्लू, मौसमी बुखार का रिस्क कम होता है। वहीं विटामिन ए भी कई बीमारियों को दूर करने का काम करता है।

शुगर से बचाता है- कई शोधों में माना जा चुका है कि हरे प्याज में मौजूद सल्फर के कारण इसे शुगर नियंत्रित करने में मददगार माना जा सकता है। यह शरीर में इन्सुलिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। हरे प्याज का सेवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं के लिए फायदेमंद है। इसमें फाइबर की अधिकता है जो पाचन को आसान बनाता है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा, ओम पुरी के सिर पर लगी थी गहरी चोट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 11, 2017 10:49 am