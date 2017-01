ड्राई फ्रूट्स जितने फायदेमंद होते हैं स्प्राउट्स, जानिए- इससे बालों को होने वाले फायदे

आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो हर रोज स्प्राउट्स यानि अंकुरित अनाज खाते हैं। कई लोग मूंग, चना या सोयाबिन आदि को भिगोकर खाते हैं तो कई लोग उसके फ्राई करके भी खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं और ये खाने के क्या फायदे होते हैं। आइए जानते हैं स्प्राउट्स खाने के कई चौंकाने वाले फायदे, जिन्हें जानकर आप भी ये खाना शुरू कर देंगे।

बालों की ग्रोथ होती है- स्प्राउट्स में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जो कि आपके बालों की ग्रोथ करने में मदद करता है। साथ ही यह उन तत्वों को भी नष्ट करता है, जो आपके बालों को कमजोर और पतला बनाते हैं। वहीं इसके नियमित बालों की कई और दिक्कतें भी दूर होती है।

खून का सर्कुलेशन ठीक होता है- स्प्राउट्स खाने से आपके खून का सर्कुलेशन ठीक रहता है और इससे मृत कोशिकाओं फिर से जवां होती है। शरीर में खून का संचालन ठीक रहने से कई और बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है।

पोषक तत्व की भरपूर मात्रा- इसमें विटामिन सी के साथ विटामिन-ए, विटामिन के, आयरन, जिंक आदि की भी भरपूर मात्रा होती है, जो कि आपकी कई तरह से मदद करती है। ये तत्व सेहत के साथ स्किन और बालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।

कमजोरी को दूर भगाए- चने में आयरन, प्रोटीन और ढेर सारे मिनरल्स पाएं जाते है जिससे की बॉडी को एनर्जी और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो चना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। रोजाना अपने ब्रेकफास्ट में अंकुरित चने को खाएं और मोटापे को कम करे।

डायबिटीज में कारगर- डायबिटीज के मरीजों के लिए भी चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है।

कैसा बीतेगा आपका पूरा हफ्ता? जानिए पूरे हफ्ते का राशिफल (29 जनवरी- 04 फरवरी)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 30, 2017 10:36 am