हनी सिंह का धीरे धीरे से 200 मिलियन को पार करने वाला बना पहला भारतीय गाना

ऐसा लगता है कि हनी सिंह जिस चीज को भी छूते हैं वो सोना बन जाता है। यो यो ने अपने गाने धीरे धीरे से के जरिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस गाने ने यूट्यूब पर 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह ऐसा करने वाला पहला भारतीय गाना बन गया है। धीरे धीरे सा का रिक्रिटिड वर्जन में वो सभी मसाले मौजूद थे जो कि लोगों की आंखें अपनी ओर खींच सकें। इसमें स्थानीय सुंदरता के साथ चार्मिंग ऋतिक रोशन और सोनम कपूर की जोड़ी थी। वहीं यो यो हनी सिंह ने इसमें रैप दी थी। ऋतिक का डैपर लुक और विनम्रता की वजह से गाना दर्शकों को काफी पसंद आया। हालांकि यह हनी सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है। जिनसे पास ब्लू आईज, देसी कलाकार, अंग्रेजी बीट जैसे कई गाने पहले से मौजूद हैं जिन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी थी। मगर उनकी इस सफलता ने कई लोगों के सामने एक ट्रेंड जरूर सेट करने का काम किया है।

बता दें कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड जहां के तमाम सितारे हमेशा से ही अंग्रेजी धुनों पर नाचना पसंद करते हैं। वहीं बॉलीवुड की क्वीन ऑफ हार्ट दीपिका पादुकोण को हनी सिंह का ‘अंग्रेजी बीट’ गाना हमेशा से भाता है।

दीपिका से जुड़े एक खास सूत्र कहते हैं कि हनी सिंह का ‘अंग्रेजी बीट’ गाना उनकी फिल्म ‘कॉकटेल’ का ही गाना है जिसे वह सुनने की आदी हैं। ‘कॉकटेल’ फिल्म दीपिका के लिए खास मायने रखती है क्योंकि इस फिल्म ने दीपिका के करियर को एक नया मोड़ दिया।

इस फिल्म के बाद दीपिका और हनी सिंह ने कई सुपर हिट गाने दिए जिसमें ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ का ‘लुंगी डांस’, ‘रेस 2’ का ‘पार्टी ऑन माइ माइंड’ शामिल हैं। कुछ समय पहले दीपिका की ‘ट्रिपल एक्स : रिटर्न ऑफ जेंडर केज’ की कोस्टार रूबी रोस ने अपने और दीपिका के डांस क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किए थे जिसमें दोनों ही हनी सिंह के गाने ‘लव डोज’ पर थिरक रहे थे।

