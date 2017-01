टीवी शो आरंभ में नजर आएंगी काजोल की मां तनुजा, जल्द शुरू होगी शूटिंग

टेलिविजन इंडस्ट्री का अच्छा समय चल रहा है। टीवी पर मशहूर नागिन और डायन को छोड़ दिया जाए तो बॉलीवुड के बड़े स्टार भी इनमें काम करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। छोटे पर्दे पर काम करने से उन्हें अब शर्म नहीं आती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पश्चिम में हॉलीवुड एक्टर नियमित अंतराल में अपियरेंस देते रहते हैं। अब इसी कड़ी में बीते जमाने की एक्ट्रेस और काजोल की मां तनुजा का नाम जुड़ने वाला है। वो अपकमिंग टीवी शो आरंभ के जरिए छोटे पर्दे पर आ रही हैं। आरंभ का प्रसारण चैनल स्टार प्लस पर होगा। चैनल के सूत्रों के अनुसार यह शो हमें आर्य और द्रविड़ के समय में ले जाएगा। शो सभ्यता की शुरुआत के बारे में बताएगा और दो जातियों के क्लैश को दिखाएगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार आरंभ में रजनीश दुग्गल और दक्षिण भारत के एक्टर कार्तिक मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। तनुजा द्रविड़ जाति की आध्यात्मिक गाइड के तौर पर दिखेंगी। फिल्म निर्माता गोल्डी बहल इस शो का निर्देशन करेंगे और इसे के.वी. विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा है। विजयेंद्र प्रसाद ने इससे पहले बाहुबली और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। आने वाले दिनों में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और फरवरी-मार्च के बीच इसे प्रसारित किया जाएगा।

इससे पहले टीवी शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, विद्या बालन और प्राची देसाई जैसे बड़े स्टार फिल्म इंडस्ट्री को दे चुका है। अब यह ट्रेंड उल्टा हो गया है। बड़े नाम अमिताभ बच्चन, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार नियमित तौर पर टेलिविजन पर दिखाई दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन यह लिस्ट बढ़ती जा रही है। वहीं तनुजा के शो में आने से इस लिस्ट में एक नया नाम और जुड़ गया है।

तनुजा को आखिरी बार 2012 में आई फिल्म सन ऑफ सरदार में देखा गया था। इसके अलावा 2008 में आए शो रॉक एन रॉल में बेटी काजोल और दामाद अजय देवगन के साथ जज के तौर पर दिखाई दी थीं। बता दें कि साल 2014 में सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से एक्ट्रेस तनुजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन एक दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।

बिग बॉस 10, 10 जनवरी 2016: मनु, मनवीर ने चालाकी से किया टिकट टू फिनाले टास्क में क्वालिफाई

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 12, 2017 11:03 am