प्रोड्यूसर राजन शाही ने कहा- अक्षरा और नैतिक के ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ने से बना बेहतर

भारतीय टेलिविजन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा समय से प्रसारित हो रहे टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के दो मुख्य किरदार अक्षरा (हिना खान) और नैतिक (करन मेहरा) ने शो छोड़ दिया है। कई फैंस उनके इस फैसले से काफी दुखी हुए थे और उन्होंने याचिका लिखकर दी ताकि उन्हें वापिस बुलाया जा सके। वहीं बहुत से लोगों ने शो देखना बंद करने तक की धमकी दी थी। लेकिन शो के प्रोड्यूसर राजन शाही स्थिर रहे। उनका मानना है कि इस बदलाव की वजह से सकारात्मकता, फ्रेशनेस आई है और एक नई कमिटेड टीम मिली है।

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बात करते हुए शाही ने शो से मुख्य किरदारों के जाने पर बात की। उनसे पूछा गया कि क्यों वो अक्षरा को वापिस नहीं ला सकते और उनका विश्वास है कि शो अगले आठ सालों तक और चल सकता है। बेशक लोग कितनी ही आलोचना करें। राजन से जब पूछा गया कि जब मुख्य किरदार शो छोड़कर जाते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी पर फर्क पड़ता है। करण और हिना के शो छोड़ने पर उनकी क्रिएटिव टीम ने किस तरह उनके बिना कहानी आगे ले जाने की तैयारियां की?

इसपर राजन ने जवाब दिया- मैं दोनों ही एक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूं। यह तथ्य है कि नैतिक के शो छोड़ने के बाद हमारी पोजिशन और मजबूत हुई और टीआरपी ज्यादा बढ़ी। उसी तरह हिना के जाने से शो और बढ़ा। यह नहीं कहना चाहता कि दोनों एक्टर्स ने शो को मशहूर बनाने में कोई योगदान नहीं दिया है लेकिन अब लोग अक्षरा और नैतिक के बच्चों की लव स्टोरी देखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शो के नए किरदार उसकी आत्मा है। नए एक्टर अपने साथ जोश और शो में विश्वास लेकर आए हैं। सच बताउं तो पहले हमें ओवर वर्क करना पड़ता था। हमें मुख्य एक्टर्स के साथ काम करने में तीन घंटे ज्यादा लगते थे। अब दोनों के जाने से एक फ्रेशनेस आई है क्योंकि टीम शो को टाइम दे पा रही है।

बता दें कि करन मेहरा जहां शो छोड़ने के बाद बिग बॉस में शामिल हुए थे। हालांकि उन्हें जल्द ही घर से बाहर भी जाना पड़ा था। वहीं हिना खान फिलहाल छुट्टियां मना रही हैं। उन्हें कमबैक के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट और किरदार का इंतजार है।

First Published on January 12, 2017 8:21 am