यमला पगला दीवाना 3 में नजर आएंगी काजल अग्रवाल, क्या बॉबी देओल संग करेंगी रोमांस?

यमला पगला दीवाना 3 की घोषणा के बाद अब खबर है कि निर्माताओं को फिल्म की पहली लीडिंग एक्ट्रेस मिल गई है। इस फिल्म में लेजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के देओल के साथ पिछले दो हिस्सों में नजर आ चुके हैं। फिल्म में हर बार नई एक्ट्रेस को साइन किया जाता है। इस बार भी प्रोड्यूसर्स ने इसे जारी रखा है। जहां एक तरफ फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ कहा या लिखा नहीं गया है। वहीं मुंबई मिरर ने दावा किया है कि इस बार फिल्म में दक्षिण भारत की मशहूर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल नजर आएंगी।

रिपोर्ट के अनुसार- निर्माताओं से जुड़े एक करीबी ने बताया- काजल को एक महीने पहले साइन कर लिया गया था। वो एक आधुनिक युग की लड़की का किरदार निभाएंगी जिसके किरदार के विभिन्न शेड्स होंगे और वो जल्द ही इसकी तैयारियां शुरू कर देंगी। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसका पहला शेड्यूल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया होगा। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पंजाब, मुंबई और गुजरात में होगी।

सूत्र ने आगे बताया- यह पहले हिस्से की कहानी को जारी नहीं रखेगा बल्कि बिलकुल अलग कहानी होगी। जिसमें धर्मेंद्र, सनी और बॉबी नए किरदारों में नजर आएंगे। यह पहली बार होगा जब काजल को धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल के साथ काम करने का मौका मिलेगा। काजल को आखिरी बार रणदीप हुड्डा की दो लफ्जों की कहानी में देखा गया था। जहां एक तरफ बॉलीवुड में उनके करियर को ऊचाईयां हासिल नहीं हुई हैं वहीं दक्षिण भारतीय सिनेमा की वो मशहूर और लीडिंग एक्ट्रेस हैं।

काजल की अपकमिंग फिल्म नेने राजू नेने मंत्री है। जिसमें उनके साथ बाहुबली स्टार राणा दग्गुबाती अहम भूमिका में हैं। कुछ दिनों पहले इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। जिसमें राणा जोगेंद्र नाम का किरदार निभा रहे हैं जो अपनी तरह के न्याय में विश्वास रखता है। इस ट्रेलर में जोगेंद्र को फांसी की सजा दी जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से राणा का किरदार एक लविंग पति से लेकर एक रुड और गाली देने वाले शख्स के तौर पर बदलता है। इस बदलाव को बखूबी दिखाया गया है।

First Published on July 12, 2017 10:13 am