क्या एकता कपूर की चंद्रकांता बनेंगी निया शर्मा?

कुछ दिनों पहले ही यह खबर आई है कि कृतिका कामरा लाइफ ओके पर प्रसारित होने वाले शो चंद्रकांता में लीड रोल निभाएंगी। अब खबर है कि निया शर्मा कलर्स के इसी सब्जेक्ट पर बन रहे शो से संबंधित बातचीत चल रही हैं। निया के लुक की कुछ तस्वीरों का टेस्ट किया जा रहा है। इस शो को बालाजी टेलिफिल्म्स प्रोड्यूस करने जा रहा है। जब निया शर्मा से इंडियन एक्सफ्रेस डॉट कॉम ने बातचीत की तो एक्ट्रेस ने इस बात को नकारा तो नहीं लेकिन जब तक डील पक्की नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह की डिटेल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा- एक्टर्स शोज के लिए लुक टेस्ट देते रहते हैं। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इतनी अटकलें लगाई जाती हैं। मैं इसके बारे में बात नहीं करुंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह अटेंशन के लायक है। जब भी कुछ कंफर्म होता है तो मैं मीडिया से खुशी-खुशी बात करुंगी।

जहां एक तरफ लाइफ ओके के शो का टाइटल है- प्रेम या पहेली- चंद्रकाता वहीं बालाजी के शो के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। लाइफ ओके के शो का प्रोड्यक्शन काम शुरू हो गया है।बालाजी आने वाले महीनों में अपने शो के बारे में कोई सूचना देंगे। एकता के चंद्रकांता को लेकर काफी बातें हो रही हैं। वहीं शो को लेकर दोनों चैनल की बीच लड़ाई एक अलग लेवल पर पहुंच गई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार मृणाल जैन, राजबीर सिंह और ध्रुव भंडारी ने भी एकता की चंद्रकांता के लिए लुक टेस्ट दिया है। लाइफ ओके के शो के लिए सुरवीन चावला और शिल्पा आनंद को भी कंसीडर किया जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। यह शो सिया के राम फेम निर्देशक निखिल सिन्हा डायरेक्ट करेंगे।

बता दें कि निया शर्मा ने स्टार प्लस के एक हजारो में मेरी बहना है शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। अब वो जमाई राजा में नजर आ रही हैं। जब वो टीवी इंडस्ट्री में आई थीं तब उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि उन्हें एशिया की सेक्सी महिलाओं में तीसरा स्थान मिलेगा। इसपर विश्वास करना भी काफी मुश्किल है। इसकी वजह कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और सोनम कपूर जैसी एक्ट्रेसेज को पीछे छोड़कर उन्हें यह स्थान मिला है। जबकि इन एक्ट्रेसेज की युवाओं में काफी फैन फॉलोइंग है।

First Published on January 22, 2017 9:08 am