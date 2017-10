जब भागकर दीया मिर्जा के घर पहुंचे थे सलमान खान और बचा ली थी उनकी मां की जान

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का नाम आज फिल्म को हिट करने के लिए काफी है। सलमान खान का नाम आज जितना उनकी एक्टिंग के लिए फेमस है उतना ही उनकी दरियादिली के लिए भी फेमस हैं। सलमान को बी-टाउन का गॉड फादर भी कहा जाता है। सलमान ने कई एक्ट्रेस, एक्टर और कंपोजर को फिल्म इंड्रस्टी में एंट्री कराई है, जो आज काफी फेमस हो चुके हैं। उन्हीं में से एक नाम है बॉलीवुड की खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस दीया मिर्जा का।

साल 2000 में दिया ने मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का ताज जीता। इसी कार्यक्रम में दिया को मिस बिऊटीफुल स्माइल, द सोनी विऊअरज़ चोइस अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद दिया ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म ‘रहना है तेरे दिल में’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसमें फिल्म में उनके अपोजिट आर माधवन नज़र आये थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल ना दिखा सकी लेकिन फिल्म का संगीत सफल रहा। इसके बाद उन्होने दीवानापन और सलमान खान के साथ तुमको न भूल पाएंगे में काम किया था।

He is the man that saved my Mothers life. That I will never forget. #SalmanKhan

— Dia Mirza (@deespeak) May 6, 2015