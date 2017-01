जब राकेश रोशन ने ऋषि कपूर से कहा था- तुम्हारा कोई करियर नहीं है

ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला रिलीज हो चुकी है। इस किताब में एक्टर ने अपनी जिंदगी के कई राज बताए हैं। अपने अफेयर से लेकर अपने पिता राज कपूर के साथ हंसी के पल बिताने तक की घटनाओं का जिक्र है। इसके एक चैप्टर में वरिष्ठ एक्टर ने राकेश रोशन के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की है। साथ ही बताया है कि कैसे अपनी दूसरी पारी के लिए फिल्म निर्माता के शुक्रगुजार हैं।

ऋषि ने लिखा है- मेरे करीबी दोस्त राकेश रोशन से जुड़ा एक एपिसोड। गुड्डू (राकेश रोशन) चाहता था कि मैं 2003 में आई उसकी फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन के पिता के तौर पर मेहमान की भूमिका निभाऊं। इसमें दो दिन का समय लगना था। लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं यह नहीं करुंगा क्योंकि यह मेरे करियर के लिहाज से बेकार काम होगा। मैं एकदम फ्रैंक था और उसके रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था। मैं उसका जवाब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा- मूर्ख इस उम्र में तुम किस करियर की बात कर रहे हो? तुम्हारा कोई करियर नहीं है। तुम केवल यहां-वहां छोटी भूमिकाएं निभा सकते हो। उसकी टिप्पणी से मैं अपमानित महसूस करने लगा। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उसके कहने का मतलब वो नहीं होगा जो उसने कहा। वो कहना चाहता था कि एक निश्चित उम्र होने का बाद इंडस्ट्री में एक इंप्रेशन बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है जो युवाओं के प्रति आसक्त है।

आगे ऋषि कहते हैं- मैंने गुड्डू के ऑफर को मना कर दिया लेकिन मन में उसके चैलेंज को स्वीकार करते हुए ठान लिया कि मैं उसे यह बात साबित करुंगा कि मेरे पास एक सफल करियर है। मैंने खुद से कहा कि एक दिन उसे यह बात माननी पड़ेगी। आज मैं उस कंफर्टेबल जगह पर पहुंचकर खुश हूं। मैं जैसे चाहता हूं उस तरह के रोल मिल रहे हैं। वो पैसा मिल रहा है जो मैं चाहता हूं और मैं जितनी चाहूं उतनी फिल्मों में काम कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि राकेश रोशन और मैं आज भी दोस्त हैं।

कपूर ने कहा- गुड्डू मेरा अच्छा दोस्त है। हम आज भी मिलते हैं। लेकिन एक बार फिर हमारी दुनिया अलग हो चुकी है। मैं अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाने में व्यस्त हूं और वो फिल्में बनाने में बिजी है। इस दिनों वो ज्यादा समय जीतेंद्र के साथ बिताते हैं। वो जुहू में रहते हैं और पड़ोसी हैं। इसी वजह से वो हमेशा साथ रहते हैं। दिल्ली में अपनी किताब के विमोचन पर उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दूसरी पारी की सफलता के लिए राकेश रोशन का शुक्रगुजार हूं।

ऋषि कपूर ने बोयग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला’ में माना- “फिल्म ‘बॉबी’ के लिए खरीदा था अवॉर्ड”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 27, 2017 11:10 am