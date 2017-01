रईस बने मोदी और नवाजुद्दीन सिद्दिकी बने केजरीवाल के इस अंदाज को नहीं देखा आपने, भाईजान की भी दिखी झलक

आज शाहरुख खान की फिल्म रईस रिलीज हो गई है। इसी सिलसिले में एक फनी वीडियो सामने आया है। जिसमें कि शाहरुख खान के किरदार को नरेंद्र मोदी निभा रहे है। उन्हें इस तरह मार-धाड़ करते हुए देखना बहुत ही दिलचस्प है। पुलिस की यूनिफॉर्म पहने मोदी का स्वैग कमाल का है। वहीं उनका हर जगह पीछा करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ ही मुकेश अंबानी भी एक झलक में नजर आते हैं। अंबानी जहां मोदी के साथ खुश होते हुए दिखते हैं वहीं नवाज ग्रे शेड में दिख रहे हैं। फिल्म में माहिरा के किरदार में सुषमा स्वराज दिख रही हैं। इसी बीच एक झलक में सलमान खान भी दिखते है जो मोदी के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। आखिर में मोदी शाहरुख खान के अंदाज में कहते हैं आ रहा हूं।

बता दें कि फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म या उसके सीन्स का लीक हो जाना फिल्ममेकर्स का सबसे डरावना सपना होता है। ऐसा लगता है कि रईस के निर्देशक राहुल ढोलकिया के लिए यह डरावना सपना सच हो गया है। जी हां, गुजरात के एक गैरकानूनी शराब का धंधा करने वाले कारोबारी की कहानी पर आधारित इस फिल्म का 39 सेकेंड का सीन लीक हो गया है। सीन में शाहरुख खान अपने दोस्त (मोहम्मद जीशान अयूब) के साथ गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं तभी गेंद उनकी प्रेमिका माहिरा खान के घर में चली जाती है।

शाहरुख गेंद लेने माहिरा के घर की तरफ बढ़ते है और उनके दोस्त उनकी खिंचाई करने लगते हैं। शाहरुख घर के गेट पर खड़े होकर खुद का हुलिया ठीक करते हैं और गेट नॉक कर देते हैं। हालांकि गेट खुलने नहीं पाता है और सीन खत्म हो जाता है। लेकिन आप म्यूजिक सुन कर साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि घर किसका है और शाहरुख क्यों गेट खटखटाने से पहले खुद को सजाते संवारते हैं।

फिल्म की रिलीज में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रमोशन के लिए हर कुछ दिन के फर्क पर टीजर्स और प्रोमो लगातार जारी किए जा रहे हैं। हाल ही में शाहरुख खान की रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने रईस का एक और प्रोमो जारी किया है। इस वीडियो को शाहरुख ने खुद अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है।

First Published on January 25, 2017 8:27 am