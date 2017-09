जब गौरी नहीं चाहती थीं एक्टर बनें शाहरुख खान

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख फिल्मी लाइफ में ही नहीं असल जिंदगी में भी रोमांटिक हीरो हैं। शाहरुख को गौरी से तब प्यार हुआ था जब उनके बॉलीवुड करियर की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी। शाहरुख खान और गौरी खान आज बॉलीवुड के हैप्पी कपल में से एक हैं। शादी के 25 साल होने के बाद भी दोनों का प्यार आज भी वैसा ही है जैसा कि शादी से पहले था। लेकिन क्या आप जानते हैं गौरी नहीं चाहती थीं कि शाहरुख एक्टिंग करें? नहीं जानते तो कोई बात नहीं चलिए आज हम बताते हैं।

यह वाकया शाहरुख खान के स्ट्रगल के दिनों का है और गौरी के साथ रिलेशन में थे। गौरी उस समय इस बात से भी परेशान रहती थीं कि उनका परिवार उनके दूसरे धर्म वाले ब्वॉयफ्रेंड को कैसे अपनाएंगे। उसी दौरान जब गौरी ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कॉर्स कर लिया था और शाहरुख के साथ रिलेशन को भी 5 साल हो चुके थे। तब शाहरुख को टीवी सीरियल दूसरा केवल और दिल दरिया में काम करने का मौका मिला था।

एक तरफ शाहरुख अपने एक्टिंग करियर को सवांरने में लगे थे तो दूसरी तरफ शाहरुख के बारे में घर बताने को लेकर गौरी परेशान रहती थीं। ऐसे में शाहरुख बिजी हो गए और गौरी को समय नहीं दे पाते थे, तब गौरी नहीं चाहती थीं की शाहरुख एक्टिंग करें।

एक मैगजीन में शाहरुख खान ने उन दिनों के बारे में बताते हुए कहा था कि उस समय गौरी के लिए मेरी दीवानगी बेहद बढ़ने लगी थी, अगर वो स्विमसूट पहनती या अपने बाल खुले रखती तो मैं उससे लड़ता था। मेरे अंदर असुरक्षा की भावना आ गई थी क्योंकि हम ज्यादा मिल नहीं पाते थे और अपने रिश्ते के बारे में बात भी नहीं कर पाते थे।

लेखक मुश्ताक शेख की किताब ‘Shah Rukh Can: The Life and Times of Shah Rukh Khan’ के मुताबिक उस समय शाहरुख गौरी से कहते थे कि मैं यह नहीं कहता कि मेरे साथ बैठो, बस दूसरों के साथ मत बैठो।

खैर, 25 अक्टूबर 1991 को शाहरुख खान और गौरी की शादी हो गई थी। शाहरुख खान आज भी गौरी खान के दीवाने हैं। वो एक पर्फेक्ट हसबैंड होने के साथ-साथ पर्फेक्ट डेड भी हैं। इनके तीन बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App