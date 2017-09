अनिल कपूर की यह फोटो देख बेटियों और उनकी पत्नी को आया था गुस्सा, अनिल ने कहा- बस चांटे लगने बाकी थे

झक्कास एक्टर अनिल कपूर बॉलीवुड के ऐसे हीरो हैं जिनकी बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं दिखता। 60 साल की उम्र में भी उनमें यंगस्टर्स जैसी एनर्जी है। अनिल कपूर का फिल्‍मी करियर फिल्‍म ‘हमारे तुम्‍हारे’ से एक छोटे के किरदार से हुई थी। उनके हार्डवर्क और बेहतरीन एक्टिंग की वजह से उनका नाम बी-टाउन में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनिक कपूर की एक फोटो को देखकर उनकी बेटी और पत्नी शर्म से लाल हो गई थीं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं चलिए आज हम बताते हैं।

यंगस्टर्स के सामने अनिल कपूर आज भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से चुनौती देते हैं। वहीं स्टाइल को लेकर भी अनिल कपूर आज के सुपरस्टार्स से दस कदम आगे हैं। लेकिन उनके इसी स्टाइल से अनिल कपूर की पत्नी और बेटी काफी नाराज हो गई थीं।

दरअसल यह वाकया तब का है जब अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और वरुण धवन को चुनौती देते हुए अपनी एक फोटो पोस्ट की। इस तस्वीर में अनिल ने ऑरेंज स्लीवलेस ड्रेस और बूट पहने हुए हैं। उन्होंने केप्शन में आज के यंगस्टर्स वरुण धवन, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को चैलेंज दे देते हुए लिखा था कि मैं आप लोगों से बहुत पहले से फैशन बाउंड्रीज को तोड़ रहा हूं। मैं इस फैशन सेंस को हराने का चैलेंज आप लोगों को देता हूं। अनिल कपूर इस फोटो पर उनकी दोनों बेटियों सोनम कपूर और रिया कपूर ने ही ट्रोल कर दिया था।

I’ve been breaking fashion boundaries way before you guys! @arjunk26 @RanveerOfficial @Varun_dvn I challenge you to beat this! Up for it? pic.twitter.com/wtkF3LmMov

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) June 1, 2017