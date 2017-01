Bigg Boss से निकाले जाने के बाद बौखलाए स्वामी ओम ने Live इंटरव्यू में एंकर पर फेका पानी, दी चुप रहने की धमकी

बिग बॉस सीजन 10 में कंटेस्टेंट स्वामी ओमजी जितने घर के अंदर बाकी घर वालों के लिए खतरनाक थे उतने भी अब बाहरी लोगों पर अपा हरकतों को पेश कर रहे हैं। जी हां, स्वामी ने न्यूज चैनल News World India को दिए इंटरव्यू में एंकर के साथ भी बेहद ओछी हरकत कर डाली। जैसे की एंकर ने अपने शो में स्वामी ओम से गर्ल्स के छोटे कपड़ों और पेशाब फेकने जैसे मुद्दों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो बाबा ने पूरा फिर बिग बॉस हाउस के अंदर वाला ड्रामा शुरू कर दिया। ओमजी ने न्यूज रूम स्टूडियो में बैठे एंकर नरेश सोनी पर ग्लास में रखा पानी फेक दिया। इस दौरान स्वामी ओमजी की मुंह बोली बेटी प्रियंका जग्गा भी वहां मौजूद थीं। उन्हें भी उनकी हरकतों के लिए शो से बाहर निकाला गया है। दरअसल, स्वामी इस बात से नाराज थे कि एंकर बिग बॉस शो में उनके जरिए किए गए बर्ताव की आलोचना क्यों कर रहा था। इस दौरान स्वामी ओम ने एंकर को पानी फेंककर चुप रहने की धमकी भी दे डाली। जब एंकर और स्टूडियो में मौजूद बाकी लोगों ने स्वामी जी के इस कदम को गलत ठहराना शुरु किया तो ओमजी ने इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया।

एंकर के सामने स्टूडियो में कहने लगे कि बिग बॉस के घर में उनके साथ अन्याय हो रहा था और बाहर की दुनिया में भी लोग उनके साथ वही सलूक कर रहे हैं। इसके बाद भी जब कोई उनकी साइड लेता नजर नहीं आया तो ओमजी महाराज रोने लग गए, जिसके बाद उनके साथी आए और उन्हें शांत करवाया गया और बुलेटिन फिर शुरु हुआ।

बता दें कि इससे पहले एबीपी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में स्वामी जी से जब सीनियर एंकर दिवांग ने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बिग बॉस शो वालों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर उन्हें दो वीक के अंदर नहीं बुलाया गया तो फिनाले नहीं होने देंगे। इससे पहले भी स्वामी न्यूज नेशन के शो में दर्शकों के बीच बैठी एक महिला के साथ बहस में उलझ गए। बात इतनी बढ़ गई थी कि स्टूडियो में ही हंगामा खड़ा हो गया था।

First Published on January 14, 2017 3:42 am