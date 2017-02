देखें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के स्ट्रगल के दिनों के वीडियो, जब स्टार नहीं थे ‘कप्पू’

कपिल शर्मा आज अपनी कॉमेडी की वजह से दुनियाभर में मशहूर हैं। उनके शो में शामिल होने के लिए लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। उनका अंदाज ऐसा है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी उनके फैन हैं। अब तो उनका शो फिल्म प्रमोशन के लिए भी सबसे पसंदीदा शो बन चुका है। हर हफ्ते कोई ना कोई स्टार्स अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां पहुंचे रहते हैं। एक समय कॉमेडी सर्कस के विनर बनकर उभरे कपिल शर्मा की आज एक अलग पहचान बन चुकी है। लेकिन एक समय था जब कपिल शर्मा अलग-अलग टीवी शो में जाकर स्टैंडअप किया करते थे।

कपिल को अगर आप सोनी चैनल के कॉमेडी सर्कस से ही पहचानते हैं तो बता दें कि वह इससे पहले एमएच वन के कॉमेडी शो में अपना टैलेंट दिखा चुके हैं। इस शो को गुरप्रीत घुग्गी, राकेश बेदी और एक मशहूर पंजाबी कॉमेडी एक्टर जज कर रहे थे। कपिल के पुराने ऑडिशन और शो के वीडियो आज भी य्ट्यूब पर सर्च किए जाते हैं और इन्हें काफी पसंद भी किया जाता है। हम भी आपके लिए कपिल शर्मा के कुछ वीडियो लेकर आए हैं। इनमें आप कपिल के पुराने परफॉर्मेंस के साथ उनकी कुछ अनदेखी तस्वीरें भी देख सकते हैं।

First Published on February 25, 2017 11:56 am