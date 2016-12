अनुष्का शर्मा से सगाई पर बोले विराट कोहली, नहीं हो रही सगाई, अगर होगी तो छुपाएंगे नहीं

विराट कोहली औप अनुष्का शर्मा के वो फैन्स जो उनकी सगाई का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि अभी तक दोनों की सगाई की जो खबरें आ रही थीं वो झूठ हैं। जी हां, जब से विराट और अनुष्का अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने उत्तराखंड पहुंचे थे। तभी से दोनों के इस वेकेशन को लेकर खबरें बन रही थीं। इसी बीच एक पंडित के साथ आई उनकी फोटो ने इस खबर को हवा दी कि दोनों एक जनवरी को सगाई करने वाले हैं। यहां तक उनकी सगाई की फर्जी गेस्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी।

गेस्ट लिस्ट का मामला इसलिए गर्म हुआ था क्योंकि अमिताभ बच्चन और अंबानी फैमिली को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर देखा गया था। लेकिन बता दें कि कोई सगाई या शादी नहीं हो रही है। इंटरनेट पर चल रही इस अफवाहों को शांत कराने के लिए खुद अनुष्का के स्पोक्स पर्सन ने इस मामले पर सफाई दी है। साथ ही इन अफवाहों को कोरा झूठ बताया है।

उन्होंने कहा, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की सगाई को लेकर चल रही खबरें केवल अफवाह हैं। वो केवल छुट्टियों पर हैं। कई लोग कह रहे हैं कि विराट उत्तराखंड के ब्रांड अंबेसडर बनने वाले हैं और उन्हें खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुलाया है। मुख्यमंत्री ने उनके यहां आने पर केवल वेलकम किया था। दरअसल न्यूईयर के लिए एक ग्रांड पार्टी रखी गई है। जिसमें कई सितारे आने वाले हैं।

बता दें कि एक तरफ जहां इस खबरों को शांत कराने के लिए अनुष्का के स्पोक्स पर्सन आगे आए। वहीं विराट कोहली ने भी ट्वीट कर इस खबर को गलत बताया। उन्होंने लिखा, हम सगाई नहीं कर रहे हैं। अगर सगाई होगी सो छुपाएंगे नहीं। उन्होंने लिखा कि लोगों का भ्रम दूर करने के लिए उन्हें ट्वीट करना पड़ा।

वीडियो-दंगल: गीता फोगट के असली कोच द्वारा लगाए इलज़ामों पर आमिर खान ने दी सफाई

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 30, 2016 10:58 am