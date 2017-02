अनुष्का शर्मा के साथ लंच डेट पर पहुंचे विराट कोहली, रेस्त्रां मालिक ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर

वैलेंटाइन डे के अगले दिन जैसे ही विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ एक तस्वीर शेयर की तो उनके फैन्स के लिए तो मानों बहार आ गई। अनुष्का के लिए विराट के लव मैसेज और दोनों की तस्वीर को काफी पसंद किया गया। विराट की इस पोस्ट के बाद दोनों के रिश्ते की एक ऑफीशियल कनफर्मेशन भी मिल गई थी। इस तस्वीर के बाद अब विराट और अनुष्का साथ में लंच के लिए गए थे। लेकिन इस बार दोनों में किसी एक ने नहीं बल्कि उनके फैन्स ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। जिस रेस्त्रा में दोनों ने लंच किया था। उस रेस्त्रां के मालिक रोहन पाटे ने भी दोनों के साथ ली हुई सेल्फी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी।

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब दोनों की मुलाकात की खबर इस तरह बाहर आई है। इससे पहले एक बार विराट अनुष्का से मिलने उनके सेट पर पहुंचे थे। तब सेट पर मौजूद एक विराट फैन ने अनुष्का से तस्वीर क्लिक करवाई थी और पोस्ट करते हुए बताया था कि उनकी तस्वीर किसने क्लिक की और इस तरह चोरी-छुपे हुई मुलाकात का राज खुल गया था।

अब अगर वापस विराट की वैलेंटाइन पोस्ट की बात करें तो बता दें कि एक तरफ जहां दोनों की तस्वीर काफी पसंद की जा रही थी। वहीं विराट ने थोड़ी दे र बाद पता नहीं क्या सोच कर वह पोस्ट ट्विटर से हटा दी थी जबकि इंस्टाग्राम पर वह मौजूद थी। विराट के इस तरह ट्वीट डिलीट करने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने विराट की काफी खिंचाई की थी।

विराट के ट्वीट डिलीट करते ही सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म हो गई कि आखिर उन्होंने यह डिलीट क्यों किया। इस पर सबसे ज्यादा लोगों ने कमेंट किया कि विराट ने बजरंग दल की वजह से वह ट्वीट डिलीट किया। गॉडमैन चिकना नाम से एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि विराट ने मोहल्ले की जासूस आंटियों से बचने के लिए ट्वीट डिलीट किया। वहीं एक यूजर ने लिखा कि विराट ने ट्वीट डिलीट किया तो क्या अनुष्का ने विराट के अकाउंट से ट्वीट कर दिया था।

विराट और अनुष्का की ये तस्वीर रेस्त्रां के मालिक रोहन पाटे ने शेयर की-

