झूठी है इंटरनेट पर वायरल हो रही करीना कपूर और बेटे तैमूर की ये तस्वीर

करीना कपूर खान और सैफ अली खान मंगलवार 20 दिसंबर को एक बेटे के मम्मी-पापा बने। बॉलीवुड के इस रॉयल कपल ने बच्चे का नाम तैमूर अली खान पटौदी रखा। करीना की डिलिवरी की खबर आने के कुछ घंटों बाद करीना और तैमूर की एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हालांकि यह साफ नहीं था कि तस्वीर सच्ची है या झूठी। लेकिन इस तस्वीर को कई लोग शेयर कर रहे थे। इस तस्वीर में करीना का सिर जिस तकिया पर था उस पर ब्रीच लिखा था। बता दें कि सैफ अली खान भी इसी अस्पताल में पैदा हुए थे।

सोशल मीडिया पर बच्चे की तस्वीर इस तरह वायरल होने पर करीना कपूर की रिप्रेजेंटेटिव ने साफ कर दिया कि वह तस्वीर झूठी है। हिंदी न्यूज चैनल एबीपी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तस्वीर में करीना बच्चो को किस करती दिख रही हैं। वह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है। लेकिन वह तस्वीर झूठी है। इससे पहले फिल्म मेकर करण जौहर, अमृता अरोड़ा, सोनम कपूर और मलाइका अरोड़ा खान ने जूनियर नवाज को वेलकम किया था। लेकिन किसी ने बच्चे की कोई तस्वीर शेयर नहीं की थी।

बच्चे के इस दुनिया में आने की खबर को कन्फर्म करते हुए सैफ और करीना ने कहा, हमें अपने बेटे तैमूर अली खान के इस दुनिया में आने की खबर को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। इसके साथ ही हम मीडिया को शुक्रिया कहना चाहते हैं जिन्होंने 9 महीने तक हमें समझा और हमारा सपोर्ट किया। खासतौर पर फैन्स और वेल विशर्स जिनकी दुआओं और आशीर्वाद से हम आज का दिन देख रहे हैं। मेरी क्रिसमस और हेप्पी न्यू ईयर।

करीना कपूर ने सैफ और अपने पहले बच्चे को मंगलवार सुबह जन्म दिया। इस मौके पर पूरी खान और कपूर फैमिली मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में मौजूद थी। इससे पहले करीना की प्रेग्नेंसी के बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा, मुझे लगता है कि यह बच्चा करीना और मेरे रिश्ते की एक खास हिस्सा है। यह बच्चा हमें पूरा करता है। बच्चे के बारे में एक बात ये है कि यह आधा मेरा और आधा करीना का हिस्सा है।

पिता बने सैफ, करीना कपूर खान ने बेटे को दिया जन्म; ‘तैमूर अली खान’ रखा नाम

First Published on December 21, 2016 10:52 am