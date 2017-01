भारत पहुंचे विन डीजल और दीपिका पादुकोण का हुआ ग्रैंड वेलकम, देखें तस्वीरें और वीडियो

Deepika Padukone and Vin Diesel are all smiles as they arrive in India to promote their upcoming movie XXX Return of xander cage #black #fashion #picoftheday #deepikapadukone #vindiesel #hollywood #bollywood #goodmorning #work paparazzi #dance #music #love #actor #favourite #instadaily #instagood #friends #bff #xxxreturnofxandercage #smile #happy #men #women #movie #travel #travelgram #airport

A photo posted by Manav Manglani (@manav.manglani) on Jan 11, 2017 at 7:18pm PST