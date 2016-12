विद्या बालन ने बताया सेट्स पर उन्हें किस नाम से बुलाते थे नसीरुद्दीन शाह

एक बार फिर से वरिष्ठ एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने को लेकर विद्या बालन काफी खुश है। बालन और शाह बेगम जान में साथ काम करेंगे। इससे पहले दोनों इश्किया और डर्टी पिक्चर में साथ काम कर चुके हैं। बेगम जान में दोनों के अलग अवतार देखने को मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि शाह विद्या को मिस गिगल कहकर बुलाते थे। इसकी वजह उनका लगातार खिलखिलाकर हंसना है। हालांकि बेगम जान की शूटिंग के समय विद्या उन्हें ऐसा करने का कोई चांस नहीं देने वाली हैं। इस बात का खुलासा करते हुए विद्या ने कहा- मैं बहुत हंसा करती थी। इस वजह से नसीर सर मुझे मिस गिगल कहकर बुलाते थे। लेकिन इस बार वो मुझे हंसता हुआ ना देखकर चौंक गए। एक्ट्रेस के लिए इतने वरिष्ठ एक्टर के साथ काम करनो को बहुत ही शानदार और तनावपूर्ण अनुभव बताया। इसकी वजह इतने सिनीयर एक्टर के साथ काम करना है।

अपने अनुभव को इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम के साथ शेयर करते हुए विद्या ने कहा- यह बहुत शानदार था। मेरा पहला दिन नसीर सर के साथ था। मेरे निर्देशक श्रीजित मुखर्जी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि सब हो चुका है। तुम पहले ही दिन इतनी नर्वस क्यों हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम सेट्स पर क्या करोगी और फिर तुम्हें नसीर सर से भी मिलना है। मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि मुझपर और ज्यादा दबाव ना डालें। इसके बाद उन्होंने कहा कि नसीर सर के पास आगे की डेट्स नहीं हैं। लेकिन वो हमेशा इतनी गर्मजोशी से भरे हुए और शानदार रहे कि मैंने अपने तीन दिन के शूट आसानी से कर लिए। मैं सोच रही थी कि वो कैसे यह सब कर लेते हैं। इसी वजह से वो नसीर सर हैं।

कहानी 2 के बाद बेगम जान एक और महिला केंद्रित फिल्म है जिसमें विद्या बालन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। जब उनसे पूछा गया कि वो सिनेमा में कैसे महिला केंद्रित फिल्में पा लेती हैं? इसपर एक्ट्रेस ने कहा- जब आपको किसी चीज की चाहत होती है तब पूरा ब्रह्मांड आपको उसे दिलाने में मदद करता है। इस तरह कि फिल्म मुझे अपने आप मिल गईं। मैं खुद महिला से जुड़े मुद्दों की तरफ खींची चली जाती हूं। उनमें काम करके मैं हर बीतते दिन के साथ अपनी काबिलियत पहचानने की कोशिश करती हूं।

बेगम जान एक सर्वाइवर की कहानी है जो बंटवारे के समय अपने घर को बदलते राजनीतिक परिदृश्य में बचाने की कोशिश करती हैं। फिल्म में विद्या बेगम जान की भूमिका में हैं। नसीरुद्दीन शाह के अलावा इसमें इला अरुण, गौहर खान, पल्लवी शारदा, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मुशरन, चंकी पांडे, राजेश शर्मा और प्रियंका सेतिया भी नजर आएंगे।

First Published on December 29, 2016 11:55 am