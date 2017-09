देखें किस तरह पहली बार तेलुगू बोलने की कोशिश कर रहे हैं ‘जुड़वा 2’ स्टार वरुण धवन

मुंबई में हो रही तेज बारिश ने बहुत से लोगों के प्लान खराब कर दिया हैं। ऐसे ही कुछ प्लान जुड़वा 2 स्टार्स वरुण धवन, तापसी पन्नू और जैकलीन फर्नांडिस के भी थे लेकिन तीनों अपने प्रमोशन से रुके नहीं। तीनों मुबंई के बाद अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए कोलकाता पहुंचे इसके बाद हैदराबाद। प्रमोशन के अलावा वरुण ने तेलुगू फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की। साथ ही तेलुगू बोलने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। सबसे पहले एक्टर ने तापसी पन्नू की तेलुगू बोलते हुए एक वीडियो बनाई और कहा कि उन्हें यह काफी क्यूट लगा। इसके बाद उन्होंने मैं तेलुगू फिल्मों में काम करना चाहता हूं कहने की कोशिश की। अपने पहले ही प्रयास में एक्टर ने काफी अच्छी तेलुगू भाषा बोली।

वरुण ने वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा- मुझे तेलुगू फिल्में पसंद हैं। इस भाषा को बोलने का मेरा पहला प्रयास। 9 दिनों में जुड़वा 2 रिलीज हो रही है। हम सभी ने देखा है कि बाहुबली 2 के प्रमोशन के दौरान प्रभास और वरुण धवन के बीच याराना था। एक्टर ने बाहुबली को मारने वाले एक्ट को रीक्रिएट किया था। जिस तरह फिल्म में कटप्पा ने बाहुबली को मारा था उसी तरह वरुण ने भी किया था। जहां एक तरफ प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म साहो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं वहीं वरुण से अच्छी खबर सुनने का अभी इंतजार करना पड़ेगा।

I love Telugu films. First time attempted to speak the language #judwaa2 in 9 days pic.twitter.com/shJ5yZJcXi

— Varun PREM Dhawan (@Varun_dvn) September 20, 2017