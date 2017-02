वरुण धवन ने कहा- मैं और आलिया किसी फिल्म के लिए करण जौहर को कह सकते हैं ना

करण जौहर ने 2012 में वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च किया था। एक्टर का कहना है कि यह जरूरी नहीं कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की हर फिल्म में काम करें। वरुण और आलिया की अपकमिंग फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया है। जिसे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए हमें डेढ़ साल का समय लगा। वरुण ने एक इंटरव्यू में कहा- हम किसी भी चीज के लिए सैटल नहीं हो सकते। हम दोनों अब अपने करियर के पड़ाव में मजबूत हैं। हम केवल उनकी खातिर किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। यह मायने नहीं रखता कि उसे कौन बना रहा है। हम करण के साथ बहुत आरामदायक रिश्ता शेयर करते हैं। अगर हमें कुछ सही नहीं लगता तो हम उन्हें मना कर देते हैं। उन्होंने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। लेकिन करण हमें कभी ऐसा कुछ ऑफर नहीं करते जो ज्यादा अच्छा ना हो।

29 साल के एक्टर ने क्राफ्ट की तरफ आलिया के डेडिकेशन की तारीफ की। आलिया किसी भी चीज के लिए सैटल नहीं होती है। वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि फिल्म में ना केवल उसके साथ बल्कि दूसरों के साथ भी सब परफेक्ट हो। फिल्म का एक सीन हमें फिर से शूट करना था जिसकी वजह से वो नाखुश थी। उसने इसके खिलाफ अपनी बात रखी। वरुण को पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को बद्रीनाथ की दुल्हनिया पसंद आएगी जो कि एक रोमांटिक ड्रामा है। हमारे डायरेक्टर (शशांक खेतान) एक छोटे शहर से ताल्लुक रखते हैं और रोमांस को देखने का उनका तरीका मेरे जैसे एक शहरी शख्स से बिल्कुल अलग है।

वरुण के मुताबिक हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया इस वजह से हिट हुई थी क्योंकि इसमें एक पवित्र लव स्टोरी को दिखाया गया था। जिससे दर्शक जुड़ पाए। एक्टर का कहना है कि अगर इसके सीक्वल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा किया तो उसकी वजह केवल लोगों का दो किरदारों के साथ भावनात्मक जुड़ाव वजह होगा। यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म 10 मार्च को रिलीज होगी।

बता दें कि कंगना रनौत के एक बयान को लेकर आलिया भट्ट नाराज हो गई है। बॉलिवुड की ये दोनों अभिनेत्री आमने-सामने आ गई हैं। कंगना ने स्टार किड्स को आसानी से फिल्में मिलने को लेकर एक बयान दिया था।

एंटरटेनमेंट की दूसरी बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें

बद्रीनाथ की दुल्हनिया: आलिया भट्ट और वरुण धवन ने परफॉर्म किया मैनेक्विन चैलेंज

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 1, 2017 9:25 am