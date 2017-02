16 साल की उम्र में लीजा हेडन पर आया था वरुण धवन का दिल, पार्टी में हुई थी पहली मुलाकात

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने इस बात का खुलासा किया है कि 16 साल की उम्र में ही उनका दिल एक्ट्रेस और मॉडल लीजा हेडन पर आ गया था। एक इंग्लिश साइट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने एक पार्टी में लीजा हेडन को देखा। तब तक लीजा हेडन मशहूर नहीं हुई थी। वरुण लीजा को देखते की उनकी खूबसूरती के दिवाने हो गए। लेकिन चूंकि वरुण लीजा से उम्र में छोटे हैं इसलिए लीजा ने उनपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उन्हें बस एक छोटा बच्चा ही समझा। हालांकि लीजा ने पार्टी में उन्हें सैडविच भी दिया। वरुण ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे हास्यजनक लम्हा है। हालांकि आज लीजा और वरुण बहुत ही अच्छे दोस्त हैं।

लीजा हेडन अपने बॉयफ्रेंड डीनो ललवानी के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी है और जल्द ही मां बनने वाली है। तो वहीं वरुण भी इन दिनों काफी व्यस्त है। वरुण धवन की आखिरी फिल्म ढिशूम थी। वरुण जल्द ही बद्रीनाथ की दुल्हनियां में नजर आएंगे।इस फिल्म का पहला टीजर सोमवार को जारी किया है। इस फिल्म में कॉ स्टार आलिया भट्ट होंगी। इसके अलावा वरुण जल्द ही डेविड धवन द्वारा निर्देशित सलमान खान की 1997 की सुपरहिट फिल्म जुड़वां की रिमेक में भी नजर आएंगे।

First Published on February 7, 2017 6:00 am