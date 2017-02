जब वरुण धवन ने सलमान खान को कहा ‘अंकल’, नाराज ‘सुल्तान’ ने कहा दोबारा कहा तो थप्पड़ मारूंगा

बॉलीवुड स्टार वरुण धवन ने हाल ही में सलमान खान से जुड़ा किस्सा सुनाया। वरुण ने बताया कि किस तरह उन्होंने सलमान खान को गुस्सा दिला दिया था। जी हां, दरअसल वरुण ने साल 1997 में सलमान खान की ब्लॉक बस्टर फिल्म जुड़वा के ट्रायल शो के दौरान उन्हें अंकल कह दिया था। इस पर सलमान नाराज हो गए थे।

वरुण ने बताया कि सलमान खान ने उन्हें अंकल की जगह सलमान भाई कहने को कहा था। उन्होंने कहा, मैं जुड़वा के ट्रायल शो के लिए गया था, मैंने सलमान को सलमान अंकल कहा और वो नाराज हो गए। इस पर उन्होंने कहा मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा अगर तुम मुझे अंकल कहोगे, मुझे सलमान भाई कहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेविड धवन के बेटे हो। मैं तुम्हे थिएटर के अंदर नहीं आने दूंगा अगर तुम मुझे अंकल कहोगे तो।

जुड़वा-2 की शूटिंग शुरू करने से पहले वरुण सलमान खान से मिले थे। उन्होंने कहा मैं समलान को निराश नहीं करना चाहता। हम सभी ने उनसे बात की है। उनकी दुआएं हमारे साथ है। मैं सलमान, साजिद खान, डेविड धवन और दर्शकों को निराश नहीं करूंगा।

जब वरुण से पूछा गया कि सलमान से तुलना होने पर क्या उन्हें कोई घबराहट है? इस पर वरुण ने कहा, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और आप लोग ही मुझे इस बारे में याद दिलाते रहते हैं। बतौर एक्टर मैं फिल्में दर्शकों के लिए करता हूं। जब भी मैं कोई फिल्म करता हूं तो मैं यह नहीं सोचता कि मैं कुछ बनूंगा या मेरा प्राइस बढ़ जाएगा या मुझे ऐड्स मिलेंगे। मकसद ये होता है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आनी चाहिए। वरुण ने बताया कि सलमान ने उन्हें जीन्स से भरा एक बॉक्स भेजा है जिन्हें वह राजा के रोल के लिए पहन सकते हैं।

First Published on February 7, 2017 10:26 am