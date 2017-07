Video: वरुण धवन ने बाहुबली 3 में खुद को कास्ट करने की करण जौहर से की रिक्वेस्ट तो जवाब मिला- नहीं

16 जुलाई को हुए आईफा अवॉर्ड्स में वरुण धवन को ढिशूम के लिए बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवॉर्ड दिया गया। इस अवॉर्ड को ग्रहण करते वक्त एक्टर काफी इमोशनल हो गए। अवॉर्ड जीतने के बाद दी गई अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि वो अपने निजी कारणों की वजह से भी न्यूयॉर्क को काफी पसंद करते हैं। बद्रीनाथ की दुल्हनिया स्टार ने कहा कि उनके भाई रोहित धवन ने न्यूयॉर्क फिल्म स्टूडियों से फिल्म बनाना सीखा है और अपने भाई की डायरेक्ट की गई फिल्म के लिए अवॉर्ड मिलना काफी खुशी की बात है। उन्होंने अपने इस अवॉर्ड को भाई को डेडिकेट किया।

वहीं आईफा के होस्ट करण जौहर और सैफ अली खान के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि वो स्क्रीन पर कॉमेडी के अलावा कुछ और करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने करण से पूछा कि क्या वो बाहुबली की तीसरी सीरिज में उन्हें कास्ट करेंगे। वरुण ने कहा- मैं हमेशा चॉकलेट ब्वॉय और कॉमेडी वाले रोल करता हूं। में कुछ सीरियस करना चाहता हूं यार। तो करण तुमने बाहुबली 2 को प्रस्तुत किया, अगर बाहुबली 3 बनेगी तो क्या मैं उसमें हो सकता हूं? हालांकि सभी को हैरान करते हुए करण ने मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा नहीं।

@Varun_dvn you won the iifa best actor in a comic role award!! Hopefully u gt the baahubali 3 role soon! pic.twitter.com/4rq7Wsfk5v

— Paramita (@p_aro) July 16, 2017