तम्मा-तम्मा की वजह से नाराज सरोज खान से वरुण धवन ने मांगी माफी, कहा-उन्हें नाराज होने का हक है

बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफ सरोज खान अपने कोरियोग्राफ किए हुए गाने तम्मा-तम्मा के रीमेक को लेकर बात ना किए जाने से नाराज हैं। सरोज खान की इस नाराजगी पर वरुण धवन को भी काफी बुरा फील हो रहा है। इसके लिए उन्होंने उनसे माफी भी मांगी है। अपनी बात रखते हुए वरुण धवन ने कहा, मेरे पास सरोज मैम का नंबर नहीं था। मैं पापा से उनका नंबर मांगने वाला था लेकिन वह लंदन चले गए। यह तो बहाना बनाने वाली बात हुई। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। तम्मा-तम्मा गाना जितना संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का है, उतना ही सरोज मैम का है और उन्हें नाराज होने का पूरा हक है।

तम्मा-तम्मा गाना असल में फिल्म थानेदार का है। इस फिल्म में यह गाना सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था और उनके स्टेप्स पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने चार चांद लगाए थे। जब बद्रीनाथ की दुल्हनिया के मेकर्स ने इस गाने को फिल्म में लेने की सोची तो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को यह गाना दिखाया गया था। लेकिन सरोज खान को नहीं दिखाया गया था। इस बात पर सरोज खान काफी नाराज हुई थीं।

बता दें कि वरुण धवन और आलिया भट्ट यह गाना दिखाने के लिए संजय दत्त के घर गए थे। गाना देखने के बाद संजय दत्त ने काफी तारीफ भी की थी। इसका एक वीडियो आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। जिसमें संजय दत्त दोनों की तारीफ करते दिख रहे थे।

वरुण और आलिया की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आई थी जिसमें माधुरी दीक्षित उन्हें तम्मा-तम्मा के स्टेप्स करके दिखाती दिख रही थीं। यह फिल्म 10 मार्च को रिलीज होनी है। अब तक इस फिल्म के तीन गाने रिलीज हो चुके हैं।

बद्रीनाथ की दुल्हनिया के टीजर में बॉलवुड एक्टर वरुण धवन। बद्रीनाथ की दुल्हनिया के टीजर में बॉलवुड एक्टर वरुण धवन।

फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट।

फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट।

फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट।

फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट।

एंटरटेनमेंट की दूसरी खबरों के लिए क्लिक करें-

वीडियो- सलमान खान ने अपने नन्हे भतीजे आहिल के साथ बिताया वक्त; देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 18, 2017 10:33 am