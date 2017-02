आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ डांस करते हुए नजर आएंगे जस्टिन बीबर

कुछ दिनों पहले जब आधिकारिक तौर पर यह खबर सामने आई कि जस्टिन बीबर अपने प्रपोज टूर को भारत लेकर आ रहे हैं तो उनके फैंस काफी खुश हो गए। यह उनके लिए खुशी वाला मूमेंट साबित हुआ। बुधवार से शो की टिकट उपलब्ध हो गई हैं जिनकी कीमत 4000 से लेकर 75,000 रुपए है। यह कॉन्सर्ट डीवाई पाटिल स्टेडियम में 10 मार्च 2017 को होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस फेस्टिवल में बी टाउन की सेलिब्रिटी भी हिस्सा बनेंगी और आपको उन्हें जस्टिन के साथ देखने का चांस मिलेगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के को-स्टार वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा कॉन्सर्ट के दौरान डांस करते हुए नजर आ सकते हैं।

एक मशहूर टैब्लॉयड को सूत्र ने बताया कि व्हाइट फॉक्स इंडिया बीबर के वर्ल्ड प्रपोज टूर को प्रमोट कर रही है। उसने एक्टर्स के साथ बातचीत की है लेकिन उन्हें तब तक कुछ बोलने की इजाजत नहीं हैं जब तक कि चीजें फाइनल नहीं हो जाती। हमने वरुण, आलिया और सिद्धार्थ के बारे में सोचा है क्योंकि वो युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लान है कि तीनों को डांस और मिमिक्री करते हुए दिखाया जाए।

व्हाइट फॉक्स इंडिया के निदेशक अर्जुन जैन ने टैब्लॉयड से कहा- हमें बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों से कॉन्सर्ट के लिए कंफर्मेशन मिल गई है और हम निश्चित तौर पर इवेंट में भारतीय टच डालना चाहेंगे। हम आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को स्टेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो पहली फिल्म में नजर आए थे। हालांकि चीजें अभी प्लानिंग स्टेज में ही हैं। हम सभी को पूरी गेस्ट लिस्ट का इंतजार होगा। जिससे कि पता चल सके बीबर के शो में बॉलीवुड तड़का लगाने के लिए कौन सेलिब्रिटी आ रहे हैं। तब तक के लिए आपको बता दें बीबर अपने मशहूर गाने सॉरी, वेयर आर यू नाउ, व्हाट डू यू मीन जैसे गाते हुए दिखेंगे।

बता दें कि पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड के 2017 के संस्करण में आठ टाइटल अपने नाम कर इसमें शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इस साल के वार्षिक संस्करण में कनाडाई 22 वर्षीय गायक-गीतकार के नाम, ‘स्पॉटीफाई’ पर एक सप्ताह में सबसे अधिक बजाए गए गीत (व्हाट डू यू मीन) अमेरिकी एकल गीत सूची में लगातार शूूमार होने वाले गीत, एकल गायक की 100 मशहूर गायकों की सूची में लगातार अपनी जगह बनाने जैसे तमाम टाइटल हैं।

First Published on February 22, 2017 11:57 am