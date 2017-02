अथिया शेट्टी को देखने के चक्कर में सेट पर घुस आया अनजान शख्स, अपने साथियों के साथ मिलकर किया हंगामा

मुबारकां के सेट पर एक फैन के चलते परेशान हुई अथिया शेट्टी। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि मुंबई में शूटिंग के दौरान हुई यह घटना बताई। दरअसल जिस वक्त अथिया सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अपनी वैनिटी वैन की तरफ बढ़ रही थीं उस वक्त एक अनजान शख्स आया और अथिया के करीब जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कोशिश में कामयाब होता सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पीछे धक्का दिया और अथिया को तुरंत वैनिटी वैन तक पहुंचाया।

फिल्म के एक क्रू मेंबर ने बताया, अथिया को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने घर चली गई थीं क्योंकि उनका शूट खत्म हो चुका था। इस दौरान अथिया के पास पहुंचने की कोशिश करने वाला शख्स अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फिल्म के सेट पर हंगामा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने साथ कुछ लोकर लोगों को भी मिला लिया था और वहां हल्ला-गुल्ला करने लगे।

हंगामा देख बिल्डिंग की सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स ने हंगामा शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद उस शख्स और उसके साथियों को यह चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने इस तरह की हरकत दोबारा की तो उन्हें भविष्य में किसी सेट पर काम करने का मौका नहीं मिलेगा।

बता दें कि ये सभी फिल्म के सेट्स और स्टूडियो में अलग-अलग तरह के काम करते हैं। इसके बाद वहां कि सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है।

बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने अपने पिता सुनील शेट्टी को लेकर यह 5 खास खुलासे कर दिए हैं…हिन्दी फिल्म जगत में ‘हीरो’ फिल्म से पदार्पण करने जा रही अभिनेत्री अथिया शेट्टी का मानना है कि बॉक्स ऑफिस पर उनके पिता सुनील शेट्टी की फिल्मों के प्रदर्शन से वह कभी प्रभावित नहीं हुई। बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने अपने पिता सुनील शेट्टी को लेकर यह 5 खास खुलासे कर दिए हैं…हिन्दी फिल्म जगत में ‘हीरो’ फिल्म से पदार्पण करने जा रही अभिनेत्री अथिया शेट्टी का मानना है कि बॉक्स ऑफिस पर उनके पिता सुनील शेट्टी की फिल्मों के प्रदर्शन से वह कभी प्रभावित नहीं हुई।

अथिया को अपने पिता की कॉमेडी पसंद है लेकिन वह उनके एक्शन फिल्मों से दूर रहती हैं। अथिया ने बताया, मैं अपने पिता की अधिक फिल्में नहीं देखती हूं क्योंकि वह एक्शन फिल्में करते हैं। ऐसे में जब कोई मेरे पिता को घूंसा मारता है तो मैं डर जाती हूं। मुझे उनकी कॉमेडी पसंद है। मुझे उनकी ‘हेरा फेरी’ पसंद है। अथिया को अपने पिता की कॉमेडी पसंद है लेकिन वह उनके एक्शन फिल्मों से दूर रहती हैं। अथिया ने बताया, मैं अपने पिता की अधिक फिल्में नहीं देखती हूं क्योंकि वह एक्शन फिल्में करते हैं। ऐसे में जब कोई मेरे पिता को घूंसा मारता है तो मैं डर जाती हूं। मुझे उनकी कॉमेडी पसंद है। मुझे उनकी ‘हेरा फेरी’ पसंद है।

अभिनेत्री ने बताया, ‘‘उनके काम को लेकर घर में कभी भी बातचीत नहीं हुई। एक बच्ची के रूप में उनकी सफलता या असफलता से हम कभी प्रभावित नहीं हुए, हर चीज हमेशा एक सी ही रही। घर में फ्राइडे का डर नहीं रहा।’’ अभिनेत्री ने बताया, ‘‘उनके काम को लेकर घर में कभी भी बातचीत नहीं हुई। एक बच्ची के रूप में उनकी सफलता या असफलता से हम कभी प्रभावित नहीं हुए, हर चीज हमेशा एक सी ही रही। घर में फ्राइडे का डर नहीं रहा।’’

कुछ फिल्मी जोड़ियों ने अपनी शुरुआती फिल्मों में ही दर्शकों को दिलों पर अपनी खास छाप छोड़ी है। निश्चित तौर पर इस जोड़ी के सामने भी अपने फिल्मी ऑनस्क्रीन जोड़ी को औरों के मुकाबले बेहतर साबित करने का मौका है। (फोटो: बॉलीवुड हंगामा) कुछ फिल्मी जोड़ियों ने अपनी शुरुआती फिल्मों में ही दर्शकों को दिलों पर अपनी खास छाप छोड़ी है। निश्चित तौर पर इस जोड़ी के सामने भी अपने फिल्मी ऑनस्क्रीन जोड़ी को औरों के मुकाबले बेहतर साबित करने का मौका है। (फोटो: बॉलीवुड हंगामा)

दिलचस्प बात यह है कि नए प्रतिभावान कलाकारों को हमेशा मौका देने वाले सलमान ने इस बार सूरज पंचोली और अतिया शेट्टी को फिल्मी पर्दे पर उतारने का जोखिम उठाया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों कलाकार सलमान की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। (फोटो: बॉलीवुड हंगामा) दिलचस्प बात यह है कि नए प्रतिभावान कलाकारों को हमेशा मौका देने वाले सलमान ने इस बार सूरज पंचोली और अतिया शेट्टी को फिल्मी पर्दे पर उतारने का जोखिम उठाया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों कलाकार सलमान की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। (फोटो: बॉलीवुड हंगामा)

सलमान खान की ‘ट्यूबलाइट’ में शाहरुख खान करेंगे स्पेशल अपीयरेंस

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 11, 2017 10:43 am