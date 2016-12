मुंबई की इन दो जगहों पर जाएंगे तो याद आएंगे मोहम्मद रफी के हिट गाने

दिग्गज गायक मोहम्मद रफी की 92वीं जयंती के मौके पर शनिवार को उनके नाम से दो स्मारक स्थल जुड़ जाएंगे। यह दोनों ही जगहें बांद्रा में हैं जहां रफी रहते थे। इनमें 16वीं सड़क का नाम रफी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा हिल रोड-एस.वी रोड जंक्शन पर पहले से मौजूद स्मारक का रफी के फैन क्लब ने नवीनीकरण किया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को किया जाएगा। इस मौके पर बॉलीवुड, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों की मशहूर हस्तियां मौजूद होंगी। इनमें मुंबई महापौर स्नेहल अम्बेकर और मुंबई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष आशीष शेलार भी शामिल हैं।

बाद में रफी फैन क्लब द्वारा अभिनेता जीतेंद्र और गायक सोनू निगम को सम्मानित किया जाएगा। यह दोनों मोहम्मद रफी से खास जुड़ाव रखते हैं। रफी के बेटे शाहिद रफी ने शुक्रवार को बताया, “हम बेहद खुश हैं। इतने साल बाद भी मेरे पिता के प्रति इतना प्यार देखरकर बहुत खुशी हो रही है। देश के कई हिस्सों में शनिवार को कई संगीत समारोह होंगे।”

हिल रोड-एस.वी.रोड जंक्शन पर एक स्मृति पट्टिका लगी है जिस पर ‘पद्मश्री मोहम्मद रफी चौक’ लिखा हुआ है। इसे नए सिरे से सजाया गया है। रफी की ‘सुनहरी आवाज’ की छवि के रूप में इस पट्टिका को सुनहरे गोले में ढाला गया है।

शाहिद रफी ने कहा कि मलयालम फिल्मकार रफी पर एक बायोपिक बना रहे हैं, जिसका काम लगभग पूरा होने वाला है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह अगले तीन या चार महीने में बनकर तैयार हो जाएगी।

रफी का जन्म 24 दिसम्बर, 1924 को हुआ था। अपनी गायिकी से उन्होंने हिंदी फिल्म जगत पर काफी समय तक राज किया। उनकी आवाज की रेंज को बेजोड़ माना जाता है। इसी रेंज की बदौलत उन्होंने हर तरह के गीत गाए और तमाम अभिनेताओं के लिए गाए।

रफी ने छह बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। ‘क्या हुआ तेरा वादा’ गाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 1967 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सालों बाद, 2013 में सीएनएन-आईबीएन के एक जनमत सर्वेक्षण में लोगों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ आवाज माना था।

